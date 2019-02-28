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1 kişilik kadroya 6 bin 198 başvuru

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne alınacak tam zamanlı 1 temizlik görevlisi için 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu.

1 kişilik kadroya 6 bin 198 başvuru

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne alınacak tam zamanlı 1 temizlik görevlisi için 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu.

28 Şubat 2019 Perşembe 07:31
1 kişilik kadroya 6 bin 198 başvuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde İş-Kur üzerinden farklı iş kollarında 3 bin 243 personel alımını bugün çekilen kuralarla gerçekleştiriyor. Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevlendirilecek 1 temizlik görevlisi, 3 engelli, 2 cankurtaran, 1 otobüs kaptanı, 1 elektrik tesisatçısı, 4 güvenlik görevlisi, 1 havuz suyu operatörü, 2 ısıtma ve sıvı tesisatçısı, 1 bilgisayar donanım teknikeri, 22 gençlik lideri olmak üzere toplam 38 tam zamanlı işçi alımı kurası Site Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

38 kişilik kontenjana toplam 9 bin 290 kişi başvuruda bulundu. En çok başvuru ise 1 kişilik kontenjanı ayrılan temizlik görevlisine oldu. En az ilkokul mezunu olması özelliği aranan temizlik görevlisi işine 6 bin 198 kişi başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kurada, alınacak kişi sayısının 4 katı kadar asil ve yedek seçildi. Kurada çıkanlar arasında daha sonra belirlenecek tarihte yapılacak mülakatı geçenler iş başı yapacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Taşkın, kuraları noter huzurunda adayların önünde çektiklerini anlatarak, "Sürekli işçi çekilişini bugün gerçekleştirdik. İl müdürlüğümüz olarak 1 temizlik görevlisi, 3 engelli, 2 cankurtaran, 1 otobüs kaptanı, 1 elektrik tesisatçısı, 4 güvenlik görevlisi, 1 havuz suyu operatörü, 2 ısıtma ve sıvı tesisatçısı, 1 bilgisayar donanım teknikeri, 22 gençlik lideri için noter huzurunda kuraları çekiyoruz. Bunun sonunda kuradan çıkanlar mülakat yoluyla işe alınacaktır" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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