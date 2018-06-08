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1'i Memur Olan 8 Kişi Fuhuştan Gözaltına Alındı

Antalya'da fuhuş operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1'i memur olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

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1'i Memur Olan 8 Kişi Fuhuştan Gözaltına Alındı

Antalya'da fuhuş operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1'i memur olmak üzere toplamda 8 kişi gözaltına alındı.

08 Haziran 2018 Cuma 12:03
1'i Memur Olan 8 Kişi Fuhuştan Gözaltına Alındı

Antalya'da fuhuş operasyonu düzenlendi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında incelemeler tamamlandı. İncelemelerin ve takiplerin tamamlanmasının ardından Başsavcılık koordinesinde 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önceden tespit ettikleri adreslere eş zamanlı şekilde operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonlarda A.D. isimli kamu personeli olduğu öğrenilen kişinin yanI sıra Y.G, H.G, M.D, H.A, Ç.E, O.N. ve Z.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İfadelerinin alınmasının ardından şüpheliler savcılığa sevk edilecek.

KPSSCAFE.COM.TR  |ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
Son DakikaFuhuşAntalya
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