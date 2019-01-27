1 Hafta İzinle 40 Gün Tatil Fırsatı!

2019 yılı tatil takvimi açıklandığında 2019 yılı tatilcilerin yılı olacak diyebiliriz. Turizmciler 1 haftalık izinle 40 günlük tatil yapılabileceğini açıkladı. İşte detaylar...



2019 yılı tatilci için dolu dolu geçeceğe benziyor. Turizmciler, 1 hafta izinle yıl içinde 40 günlük tatil yapabilecek yerli turist için ‘blok tatillerin’ erken açıklanmasını istiyor.



Milliyet'te yer alan habere göre; Başta çocuklu aileler olmak üzere, 2019 yılı tatilci için büyük tatil imkanı sağlayacak. Resmi tatillerin yıl içinde 32 gün tatil yaptıracağı çalışanlar, bir hafta da resmi izinlerini kullanmalarıyla birlikte 2019 yılında 40 gün tatil yapabilecek. Fakat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başlayan tatil aşamasının büyük bölümü, turist yoğunluğunun da üst seviyeye ulaşacağı yaz aylarına denk gelecek. Turizmciler bu nedenle ‘yaz tatili bol olacak, blok tatiller erken açıklansın’ uyarısında bulunuyor.

Turizmciler, özellikle bayramlar öncesindeki veya sonrasında günlerle birleştirme kararının erken açıklanmasıyla tatilcinin de planlarını erkenden yapabileceğine dikkat çekiyor. Bu sayede, yoğun bir dönem olacak yaz aylarında; yurt dışı hareketi artarken, iç turizmde de yakalanan ivmenin devam ettirilmesi ile yerli turistin uygun fiyata tatil yapabilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, pek çok tatilin yüksek sezonlara denk geldiğine dikkat çekerken, bu anlamda erken rezervasyon vurgusu yaptı. Ayık, “Erken rezervasyon alışkanlığı sağlamak için çalışırken, diğer taraftan bu birleştirilme ihtimali olan tatilleri geç açıklarsak kendimizle çelişiriz. Genellikle de geç açıklanıyor. Ama tatilcinin planlamasını erkenden yapabilmesi için bugünden itibaren blok olabilecek tatillerin açıklanması gerekiyor” dedi.

İç piyasada yakalanan yoğun tatil hareketinin sürdürülebilir olması gerektiğini anlatan Osman Ayık, gelişmiş ülkelerde iç pazarın payının yüzde 25 olduğunu ve sürekli hale geldiğini hatırlattı.

Fiyat yükselir

2018’in son aylarıyla birlikte başlayan erken rezervasyon indirimleriyle birlikte turizmciler yerli turiste ‘erken rezervasyon’ çağrısı yapmaya devam ediyor. 2018’i turizmde rekorlarla kapatan Türkiye’nin 2019’da çok yüksek doluluklar sağlayacağına dikkat çeken turizmciler, yabancı turist ilgisinin en üst seviyede olacağına vurgu yapıyor. Bu nedenle, yerli turistin; geçen yıla göre en az yüzde 30, en çok yüzde 80’e kadar yükselen fiyatlardan korunması için rezervasyonlarını şimdiden yapması tavsiye ediliyor. Yakın zamanda hükümetten blok tatillerin erkenden açıklanmasını beklediklerini belirten Osman Ayık, “Tatil yapmak insanların en doğal hakkı. Bunu uygun fiyata iç piyasaya sağlamaya çalışıyoruz. Ancak yüksek sezonda sorun sadece fiyat olmayacak. İstenen tesiste yer bulmak bile sorun olabilir. Çünkü yabancı turist, çoktan turlarını ayarladı. Yerli turistin de bu imkandan faydalanması lazım” diye konuştu.

Turistler nereye gidecek?

Yaz tatilinin yıldızları kuşkusuz yine Antalya’dan başlayarak, Alanya, Bodrum, Marmaris gibi kıyı güzergahları olacak. Ancak yıl içinde pek çok tatil fırsatı olan yerli ve yabancı turist; Karadeniz yaylalarından, ülke genelindeki pek çok müzeye kadar doluluklara imza atacak. Gastronomi deltası Gaziantep, Hatay, Adana, Mardin’den; Pamukkale, Kapadokya, Safranbolu, Amasra gibi turizm cennetlerine kadar ülkenin dört bir yanı büyük turizm hareketi için hazır. Yine yılın yıldızlarından biri de Göbeklitepe olacak. 2019 yılı ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak kutlanmaya yılın başından itibaren başladı.

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