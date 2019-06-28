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1 asker şehit, 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yapılan havan toplu saldırısında 1 askerimizin şehit olduğu, 3 askerimizin yaralandığını açıkladı.

1 asker şehit, 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yapılan havan toplu saldırısında 1 askerimizin şehit olduğu, 3 askerimizin yaralandığını açıkladı.

28 Haziran 2019 Cuma 01:05
1 asker şehit, 3 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktamıza bugün kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırılar gerçekleştirilmiştir.Yapılan saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.”

HAKKARİ'DE BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Hakkari merkez Otluca Köyü Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, “27.06.2019 günü Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında nöbet tutan bir askeri personel, silahının kazara ateş alması sonucu yaralanmıştır. Yaralı personel sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

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asker şehit asker yaralı
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