Yurtdışından Telefon Getirenlere Kötü Haber!

Yurt dışından getirilip pasaport kaydı ile ülkemize sokulan telefonlar artık sadece pasaportlu kişinin adı üzerinde olan hat ile çalışacak. Bu durumda gelen telefon ne bir başkasının adına pasaporta işlenebilecek ne de hediye edilebilecek.



Yanı sıra pasaporta kaydetmek için verilen 2 yıl sürelik hak da, 3 yıla çıkartıldı. Yurt dışından pasaportuna telefon işleten vatandaş, 3 yıl dolmadan yeni bir telefon işletemeyecek. İşletmek isterse önce 3 sene geçmeden işlettiği eski telefonun IMEI kaydını silmek zorunda kalacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)