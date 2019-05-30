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Yurtdışından Telefon Getirenlere Kötü Haber!

Başka Pasaport’a Yurtdışından Telefon Kaydetme Dönemi Bitti

Yurtdışından Telefon Getirenlere Kötü Haber!

Başka Pasaport’a Yurtdışından Telefon Kaydetme Dönemi Bitti

30 Mayıs 2019 Perşembe 23:18
Yurtdışından Telefon Getirenlere Kötü Haber!

Yurt dışından getirilip pasaport kaydı ile ülkemize sokulan telefonlar artık sadece pasaportlu kişinin adı üzerinde olan hat ile çalışacak. Bu durumda gelen telefon ne bir başkasının adına pasaporta işlenebilecek ne de hediye edilebilecek.


Yanı sıra pasaporta kaydetmek için verilen 2 yıl sürelik hak da, 3 yıla çıkartıldı. Yurt dışından pasaportuna telefon işleten vatandaş, 3 yıl dolmadan yeni bir telefon işletemeyecek. İşletmek isterse önce 3 sene geçmeden işlettiği eski telefonun IMEI kaydını silmek zorunda kalacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

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yurtdışından telefon getirenlere kötü haber
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