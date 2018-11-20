youtube ta ücretsiz film izleme dönemi

Dünyanın en popüler video portalı YouTube, ücretsiz film yayınlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Kullanıcılar kült olmuş filmleri tamamen ücretsiz olarak YouTube üzerinden izleyebilecek.

Dünyanın en büyük markalarından Google, ücretsiz izlenebilen film paylaşımına başlamaya karar verdi. Ekim ayından beri 100'den fazla Holywood yapımı filmi bünyesine katan platform Rocky, Terminatör, Hayvan Bakıcısı vb. filmleri bazı bölgeler için yayınlamaya başladı.

FİLM STÜDYOLARI DA ARTIK PARA KAZANACAK

Filmlerini YouTube’a yayınlayıp gelir elde etmek isteyen stüdyolar içinde yeni bir kapı aralanacak.





YouTube ürün yönetimi müdürü Rohit Dhawan; “Kullanıcıların bu talebine sessiz kalamadık. Reklam destekli bir şekilde ücretsiz filmler sunmak istedik. Ayrıca, reklam verenler içinde yeni fırsatlar yaratabileceğimizin farkındayız.” ifadelerini içeren bir açıklamada bulundu.

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