Youtube'dan Nasıl Para Kazanılır? Youtube Telif Hakları Nedir?

Youtube'dan para nasıl kazanırlır?, Youtube telif hakları nedir? Youtube'dan telif hakları ihlal etmeden nasıl video yayınlanır? gibi soruların cevaplarını Çamlık TV Teknoloji Yazarı Vural Egemen cevapladı... İşte detaylar...

Youtube'tam video kazanma, telif haklarını ihlal etmeden nasıl video yükleneceği ile ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki videoda yer alıyor...

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