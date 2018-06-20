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YÖK Başkanı Müjdeledi! Ücretsiz Ders ve Harçlık Verilecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, Üniversiteleirn ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri tarafından gençlere farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verileceği, İŞKUR ile ortaklaşa yürütülecek projelerle gençlere iş imkanı sağlanacağını söyledi.

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YÖK Başkanı Müjdeledi! Ücretsiz Ders ve Harçlık Verilecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, Üniversiteleirn ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri tarafından gençlere farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verileceği, İŞKUR ile ortaklaşa yürütülecek projelerle gençlere iş imkanı sağlanacağını söyledi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 23:25
YÖK Başkanı Müjdeledi! Ücretsiz Ders ve Harçlık Verilecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, Üniversiteleirn ilgili bölümlerindeki öğretim üyeleri tarafından gençlere farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verileceği, İŞKUR ile ortaklaşa yürütülecek projelerle gençlere iş imkanı sağlanacağını söyledi.

Saraç, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, YÖK'ün koordinatörlüğünde ve İŞKUR'un desteğiyle üniversitelerimizin ilgili bölümlerindeki öğretim üyelerimiz tarafından üniversite öğrencisi ya da mezun olan gençlerimize farklı düzeylerde ücretsiz kodlama eğitimleri verilecek. Hedef kitlemiz, üniversitelerin matematik, mühendislik, iktisat, işletme, istatistik gibi algoritmik düşünce yeteneğinin kazandırıldığı ancak kodlamanın yeterince öğretilmediği programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olan gençlerimiz. Gençlerimize yeni bir yetenek ve istihdam alanı kazandırılacak. Proje kapsamında, ilgili programlarda okuyan ya da bu programlardan mezun olanlar belirli düzeyde kodlama eğitimine alınacak. Eğitimleri üniversitelerdeki öğretim üyelerimiz verecek. Böylece gençlerimiz, kolay ve kısa sürede yeni bir beceri ve yetkinlik kazanarak farklı sektörlerde iş imkanına kavuşacak. Bu eğitimlerle, bu gençlerimize yeni bir yetenek kazandırmayı hem de yakın gelecekte ülkemizin bu alanlarda yaşayabileceği iş gücü açığını kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Kurs görenlere cep harçlığı da verileceğini belirterek, kurs süresi boyunca sigorta imkanı, kurs sonunda sertifika verileceğini söyledi. Saraç, "Kodlama eğitimlerinin, işgücü projeksiyonu da dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir'in aralarında bulunduğu pilot illerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projeye kabul edilen kursiyerlerin tüm eğitim masrafları İŞKUR tarafından karşılanacak ve kursiyerlere cep harçlığı ve kurs süresi boyunca sigorta imkanı sağlanacak. Kursu başarı ile tamamlayanlara sertifika verilecek." şeklinde konuştu.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.06.2018 23:29
Anahtar Kelimeler:
YÖK BaşkanıYök Başkanı Yekta Saraç
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