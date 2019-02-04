Yerli Otomobil İçin Kenevir Önerisi!

Ankara Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları tarafından hazırlanan KENEVİR RAPORU'nda çarpıcı gerçekler ortaya çıktı. Raporda kenevirin inşaat sektöründen tekstil sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilen kenevir aynı zamanda savunma sanayiinde ve yerli otomobil üretiminde kullanılabileceği açıklandı.

Ankara Üniversitesi Eczacılık ve Ziraat Fakülteleri'nden çalışmalarına devam eden bilim insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilen kenevir üretiminin ülke ekonomisine sağlayacağı katkıları gözler önüne seren bir rapor hazırladı.



Bahsi geçen rapordan KPSS CAFE olarak derlediğimiz bilgilere göre kenevir, ağır sanayiden savunma sanayiine kadar birçok alanda ham madde olarak kullanılabilirken, ihracat ekonomisine de katkı sağlama potansiyeli de bulunuyor.

YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİR

Bilim insanlarımız tarafından hazırlanan rapora göre otomotiv sektöründe de kullanım alanı bulunan kenevir, imalat aşamalarında kullanıldığı zaman taşıtların gövdesinin dayanaklılığını çelikten 10 kat daha fazla arttırıyor. Bu sebeple raporu hazırlayan bilim insanları, Türkiye'nin yerli otomobil üretiminde kenevir kullanılması önerisinde bulunuyor.



Kenevir, dayanıklı, ucuz, esnek ve üretimi kolay olduğundan binaların yalıtımında da kullanılabiliyor. Ana maddesi kenevir olan keten giysiler, hafiflikleri ve terletmemesi nedeniyle tercih ediliyor.

Böceklere karşı kendisini koruyabilen bir apıya sahip olan kenevir bitkisi bu özelliği nedeniyle tarım ilacına gereksinim duymuyor. Çok az suya ihtiyaç duyan kenevir Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetiştirilmeye uygun görülüyor.

KENEVİRİN YETENEKLERİ VE FAYDALARI

4 aylık bir zaman diliminde bir dönüm kenevir yetiştirilebiliyor. 1 dönemlük kenevir bitkisi 25 dönümlük ormanın sağladığı oksijen miktarı da sağlıyor.

Bir ağaç 3 kez kadğıda dönüştürülebilirken kenevir bitkisi 8 kez geri dönüşüm tekniği ile yeniden kağıda dönüştürülebiliyor.

Plastikten üretilen tüm ürünler kenevirden de üretilebiliyor. Böylece doğada uzun yıllar kaybolmayan plastik tehlikesi de ortadan kalkmış oluyor.

Kenevirle yapılan sabun ve kozmetik ürünleri suyu kirletmediğinden doğa dostu olarak biliniyor. Plastik ürünlerin tamamı kenevirden üretilebilirken, bu şekilde imal edilen plastik doğada daha kolay çözünüyor.



İlaç sektörü için yüksek verime sahip bir ham madde olan kenevir, ağrı kesici etkiye sahip olduğundan glokom, artrit, romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalığın tedavisinde kullanılıyor.



Kenevirde omega 3, omega 6 ve omega 9 bulunuyor. Bitki, potasyum, magnezyum, bakır, folat, B6 vitamini ve E vitamini olmak üzere vitamin ve mineraller de içeriyor.

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