Yeni özellikleriyle iOS 13.2! İşte o güncelleme

iOS 13 geçtiğimiz ay çıktığında birçok hatayla doluydu ve insanlar yüklemekten epey çekinmişlerdi.

Hal böyle olunca Apple da hemen arkasından bir iki gün sonra iOS 13.1'i hata düzeltmeleriyle birlikte yayınlamıştı.

Ancak iOS 13.1'deki bu yazılım ve hata düzeltmeleri yine de Apple standartlarında değildi.

Bu sebeple çalışmalarına devam eden Apple, iOS 13.2 için çalışmalara başlayıp bir beta sürümü yayınlamıştı. Dün de resmi olarak iOS 13.2'nin final sürümünü yayınladılar.

Yalnızca iPhone'larda değil, aslında Apple son zamanlarda tüm cihazlarında yayınladığı güncellemelerle gizlilik konusu üzerine eğiliyor.

MacOs, Apple Watch, iOS ve iPadOs'ların yeni güncellemelerinde, en önemli yenilik gizlilik konusunda. Ufak tefek dediğimiz birçok hata düzeltme aslında bu konuyla alakalı.

Gizlilik dışında kamera kısmında da ciddi düzeltmelere gidildi ve Apple, Deep Fusion denen bir iyileştirme getirdi.

En önemli düzeltmelerden biri olan Deep Fusion, öncelikle düşük ve orta ışık dahil olmak üzere, fotoğraflarınızın daha iyi görünmesini sağlayan bir teknoloji.

Bu fotoğraflarda da Deep Fusion'ın nasıl bir fark sağladığını açıkça görebilirsiniz.

Bir diğer yenilik ise emojiler: Yeni güncellemeyle 398 yeni emoji artık telefonunuzda.

Bu emojiler arasında engelli bireyler için tasarlanmış emojiler, herhangi bir cinsiyet belirtmeyenler ve çift emojilerinde her birey için ayrı ten rengi seçebilme özelliği var.

Güncellemeyle birlikte telefonlarınıza Siri ses kayıtlarınızın paylaşımı için de yeni gizlilik kontrolleri eklenecek.

iOS 13.2'yi alabilecek iPhone modelleri ise şöyle:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Bilmenizde fayda var, güncellemenin boyutu 600 MB'a yakın, henüz yüklemediyseniz buna hazır olmalısınız.

Yalnızca iOS değil, iPadOS için de 13.2 güncellemesinin geldiğini belirtelim.

iPhone'larınızda güncellemeyi yüklemek için Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme -> İndir ve Kur adımlarını takip edebilirsiniz.

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