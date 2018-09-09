yeni iphone ların fiyatı belli oldu

Milliyet'ten Onur Binay'ın aktardığına göre yeni iphone modellerin başlangıç fiyatları şöyle oldu:
iPhone XS 799 dolar
iPhone XS Plus 999 dolar
iPhone 9699 dolar
Buna göre Türkiye'de iPhone 9'un satış fiyatı 10 bin TL, iPhone XS'in satış fiyatı 12 bin TL ve iPhone XS Plus'ın satış fiyatı ise 15 bin TL olacak.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Son Güncelleme: 09.09.2018 18:44
abicimm bu fiyat cok az bnce degerinde degill olmasi gereken fiyat en az 20 bin tl olmasi lasim ipon 9 ipon xs 30 bin tl ipon xs plus ise 40 bin tl olmasi lazim yazik bu telfo lar bu kadr degrsoz mii degrinde satilmaso gerekiooo
Kim bu telefonlari alır abd ye para kazandırırsa haindir.