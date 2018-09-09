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Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu

Apple, 12 Eylül 2018 tarihinde düzenleyeceği lansman ile iPhone 9, iPhone XS ve iPhone XS Plus modellerinin tanıtımını yapacak.

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Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu

Apple, 12 Eylül 2018 tarihinde düzenleyeceği lansman ile iPhone 9, iPhone XS ve iPhone XS Plus modellerinin tanıtımını yapacak.

09 Eylül 2018 Pazar 14:22
Yeni iPhone'ların fiyatı belli oldu

Milliyet'ten Onur Binay'ın aktardığına göre yeni iphone modellerin başlangıç fiyatları şöyle oldu:

iPhone XS 799 dolar

iPhone XS Plus 999 dolar

iPhone 9699 dolar

Buna göre Türkiye'de iPhone 9'un satış fiyatı 10 bin TL, iPhone XS'in satış fiyatı 12 bin TL ve iPhone XS Plus'ın satış fiyatı ise 15 bin TL olacak.

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Son Güncelleme: 09.09.2018 18:44
Anahtar Kelimeler:
yeni iphone ların fiyatı belli oldu
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mehmet yalniz 4 saat önce

abicimm bu fiyat cok az bnce degerinde degill olmasi gereken fiyat en az 20 bin tl olmasi lasim ipon 9 ipon xs 30 bin tl ipon xs plus ise 40 bin tl olmasi lazim yazik bu telfo lar bu kadr degrsoz mii degrinde satilmaso gerekiooo

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Vatansever 3 saat önce

Kim bu telefonlari alır abd ye para kazandırırsa haindir.

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