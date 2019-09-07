Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 27°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLIN
7.0199
EURO
6.3121
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

Yeni iPhone 11 Türkiye'de kaç paraya satılacak ?

Apple'ın önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlandığı yeni iPhone 11'in Türkiye'deki fiyatının 10 bin TL'nin üzerinde olmasına kesin gözükyle bakılıyor.

Yeni iPhone 11 Türkiye'de kaç paraya satılacak ?

Apple'ın önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlandığı yeni iPhone 11'in Türkiye'deki fiyatının 10 bin TL'nin üzerinde olmasına kesin gözükyle bakılıyor.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:58
Yeni iPhone 11 Türkiye'de kaç paraya satılacak ?

iPhone fiyatları Türkiye'de son yıllarda kurun yükselmesi ve vergilerin artışı ile hatırı sayılır bir seviyeye gelip 10 bin TL barajını aşarken yurt dışında da Apple'ın yeni telefonları alım gücüne göre pahalı gelmeye başladı.

Financial Times'ta yer alan habere göre Apple 10 Eylül Salı günü yeni iPhone'u, iPhone 11'i tanıtacak. Cihazın fiyatıyla ilgili olarak henüz somut bir rakam yok. iPhone 11'in üç kameralı olması ve fotoğraf performansının son derece etkili olması bekleniyor.

Simon-Kucher&Partners'ın ABD'de 10 bin 250 kişiyle yaptığı bir araştırmaya göre araştırmaya katılanların sadece yüzde 10'u yeni iPhone için 2 bin dolar gibi bir bedel ödemeye hazır.

Yeni iPhone için bir önceki yapılan ankette ödenmesi göze alınan maksimum tutar 1.800 dolardı.

Apple'ın iPhone 11'in fiyatını ne kadar yapacağı bilinmiyor. Fakat kontratsız fiyatın en az 1000 dolar olması bekleniyor. Kaynaklar, ön 2 kameranın 7 ve 12 MP, arkadaki 3 kameranın da 12 MP olacağını dile getiriyor. Yeni iPhone’un başlangıç fiyatının Türkiye’de 11 bin TL civarında olması muhtemel.

Şu an Türkiye'de satılan en pahalı iPhone, iPhone Xs Max 512 GB'ın ederi 13 bin 999 TL.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
yeni iphone türkiye kaç paraya satılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu
En çok radyasyon yayan akıllı telefon belli oldu
Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkarılacağı tarih netleşti
Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold'un satışa çıkarılacağı tarih netleşti
Sanal dünyadaki tuzaklara dikkat!
Sanal dünyadaki tuzaklara dikkat!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim