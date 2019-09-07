Yeni iPhone 11 Türkiye'de kaç paraya satılacak ?

iPhone fiyatları Türkiye'de son yıllarda kurun yükselmesi ve vergilerin artışı ile hatırı sayılır bir seviyeye gelip 10 bin TL barajını aşarken yurt dışında da Apple'ın yeni telefonları alım gücüne göre pahalı gelmeye başladı.

Financial Times'ta yer alan habere göre Apple 10 Eylül Salı günü yeni iPhone'u, iPhone 11'i tanıtacak. Cihazın fiyatıyla ilgili olarak henüz somut bir rakam yok. iPhone 11'in üç kameralı olması ve fotoğraf performansının son derece etkili olması bekleniyor.

Simon-Kucher&Partners'ın ABD'de 10 bin 250 kişiyle yaptığı bir araştırmaya göre araştırmaya katılanların sadece yüzde 10'u yeni iPhone için 2 bin dolar gibi bir bedel ödemeye hazır.

Yeni iPhone için bir önceki yapılan ankette ödenmesi göze alınan maksimum tutar 1.800 dolardı.

Apple'ın iPhone 11'in fiyatını ne kadar yapacağı bilinmiyor. Fakat kontratsız fiyatın en az 1000 dolar olması bekleniyor. Kaynaklar, ön 2 kameranın 7 ve 12 MP, arkadaki 3 kameranın da 12 MP olacağını dile getiriyor. Yeni iPhone’un başlangıç fiyatının Türkiye’de 11 bin TL civarında olması muhtemel.

Şu an Türkiye'de satılan en pahalı iPhone, iPhone Xs Max 512 GB'ın ederi 13 bin 999 TL.

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