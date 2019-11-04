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Yeni iOS Güncellemesi Mutlu Etmedi

Apple’ın Deep Fusion’lı yeni iOS 13.2 güncellemesi merakla bekleniyordu ancak arkaplan uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunun devam etmesi, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Yeni iOS Güncellemesi Mutlu Etmedi

Apple’ın Deep Fusion’lı yeni iOS 13.2 güncellemesi merakla bekleniyordu ancak arkaplan uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunun devam etmesi, kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

04 Kasım 2019 Pazartesi 15:00
Yeni iOS Güncellemesi Mutlu Etmedi

Apple iPhone’lar iOS 13.2 güncellemesi ile birçok yeniliğe kavuştu. Bunların başında fotoğrafların düşük ışıkta bile daha net ve ayrıntılı çekilmesine imkan veren Deep Fusion teknolojisi, yeni emojiler, iyileştirilmiş Siri, daha sağlam güvenlik çözümleri geliyor. Ancak Apple halen arkaplan uygulamalarına yönelik yaşadığı yazılım hatası sorununu çözememiş görünüyor.

13.2’yi kullanmaya başlayan iPhone sahipleri soluğu sosyal medyada alarak bu konudaki eleştirilerini gündeme getirdi. Twitter, Reddit ve Apple forumları üzerinden şikayetlerini dile getiren kullanıcılar, iOS 13’ün arkaplan uygulama ve görevlerini uçuran sorunlu RAM yönetiminden yakındı. Özellikle Safari, Youtube, Overcast gibi uygulamalardaki sıkıntıların devam ettiğini söyleyen kullanıcılar; internet sekmelerinin, yazdıkları emailin veya izledikleri videoların sadece bir dakikalığına farklı bir uygulamaya geçtiklerinde bile kaybolmasının en sık yaşanan sorun olduğundan bahsetti.
Apple henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, iOS’un beta sürümlerinden bu yana devam eden bu sıkıntının da ne zaman çözüme kavuşacağı bilinmiyor.

KPSSCAFE.COM.TR

(BSHA)

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