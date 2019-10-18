Yeni ConceptD Creator Modelleriyle Birlikte, Acer Dizüstü Bilgisayar!

Acer dizüstü bilgisayarlar, olağanüstü tasarımlarıyla 2019 Good Design Ödülü'nün sahibi oldu. İçerik üreticilere yönelik ConceptD 7 ile ConceptD 9 ve seyahat eden profesyonellere yönelik Acer TravelMate P6 ile ince ve hafif Acer Swift 7 modelleri ödül kazandı.

Tasarım aracılığıyla insanların ve toplumların yaşamlarını zenginleştirmeyi destekleyen Good Design Ödülü, dünyanın önde gelen tasarım ödüllerinden biri. Ödül, Acer'ın içerik üreticilere[1] göre uyarlanmış ürünlerden oluşan ConceptD markasının değerleriyle de örtüşüyor. ConceptD ürünleri, içerik üreticilerin en önem verdiği ayrıntıları içeriyor. Minimalist tasarıma, olağanüstü renk doğruluğuna, yüksek performansa ve sessiz çalışma özelliğine sahip olan ConceptD ürünleri, içerik üreticilerin yaratıcılıklarına odaklanabilmelerini sağlıyor.

Good Design Ödülü'nü kazanan başka Acer dizüstü bilgisayar tasarımları da oldu. Kurumsal kullanıcılara yönelik TravelMate P6, profesyonellerin uzun saatler boyunca kesintiye uğramadan çalışmalarını sağlıyor. İnce ve hafif Swift 7 ise daha zengin bir görsel deneyim için yüzde 92'ye varan ekran oranına sahip ultra ince bir çerçeve içeriyor.

ConceptD 9 - Üst Düzey 3D Tasarımlar İçin

Acer’ın CNC ile işlenen Ezel Aero Hinge™ menteşelerine sahip olan ConceptD 9 modelinin 17,3 inç Ultra HD (3840 x 2160) ekranını döndürmek, açmak veya yatırmak mümkün. Böylece, içerik üreticilere yönelik dizüstü bilgisayar ile birçok farklı kullanım modu elde ediliyor. PANTONE Onaylı ekran Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor ve Delta E < 1 düzeyinde benzersiz renk doğruluğu sunuyor. Kullanıcılar; paylaşım, çalışma ve çizim için ekran, Ezel, dizüstü bilgisayar ve stant modlarından yararlanabiliyor. ConceptD 9’da mıknatısla yapışan Wacom® EMR kalem, gerçekçi yazı yazma ve çizim deneyimi sunuyor. En yeni 9. Nesil Intel Core i9 mobil işlemciyle donatılan ConceptD 9 aynı anda birden fazla tasarım aracını akıcı bir şekilde çalıştırmaya yetecek güce ve performansa sahip.

ConceptD 7 - Gerçek Zamanlı 6K RED Video Düzenleme ve İşleme Performansı

Üst düzey dizüstü bilgisayar performansı için 9. Nesil Intel Core i7 modellerine kadar işlemci seçeneklerine ve Max-Q tasarımlı NVIDIA GeForce RTX™ 2080 ekran kartına sahip olan ConceptD 7, içerik üreticilerin ağır iş yüklerinde gerçek zamanlı 6K RED’e kadar video düzenleme ve işleme performanslarını artırıyor. Yalnızca 17,9 mm inceliğinde ve 2,1 kg ağırlığındaki ürünü taşımak oldukça kolay. PANTONE Onaylı 15,6 inç UHD (3840 x 2160) 4K IPS ekran tamamen içerik üreticiler için geliştirildi. Adobe RGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsayan bu ekran, Delta E < 2 seviyesinde olağanüstü renk doğruluğu sunuyor.

Acer TravelMate P6 Serisi - Uzun Pil Ömrüne Sahip İnce, Hafif ve Dayanıklı Tasarım

Acer TravelMate P614-51 birinci sınıf kalitedeki magnezyum alüminyum alaşım kasasıyla, aynı kalınlıktaki standart alüminyum alaşım kasalara göre daha sağlam ve daha hafif. Bu kasa ayrıca ürüne şık ve modern bir görünüm katıyor. Yalnızca 1,1 kg ağırlığa ve 16,6 mm inceliğe sahip olan cihazı istediğiniz yere kolayca götürebiliyorsunuz. MIL-STD 810G[2], 810F standartları ile uyumlu olan TravelMate, sık seyahatin getirdiği zorlukların üstesinden gelebiliyor. Ayrıca yağmur, nem ve aşırı sıcaklıklara da dayanıklı. 20 saate[3] varan pil ömrü sayesinde, kullanıcılar kıtalararası uçuşlarda üretken olmaya devam edebiliyor veya iki gün boyunca şarj etmeden çalışabiliyor. Yüksek performanslı bu dizüstü bilgisayar, hızlı şarj desteği sayesinde pilini 45 dakikadan kısa süre içinde yüzde 50'ye kadar şarj edebiliyor.

Acer Swift 7 İnce ve Hafif Dizüstü Bilgisayar

Son derece ince ve hafif bir tasarıma sahip olan Acer Swift 7 (SF714-52T); 2019 iF Tasarım Ödülü, Red Dot Ödülü, CES İnovasyon Ödülü ve Computex d&i Ödülü ile şimdiden kendine bir ödül koleksiyonu oluşturmayı başardı. Ultra ince kasası sadece 0,995 cm kalınlığında olan 14 inç Swift 7, ultra ince çerçeveleri ve yüzde 92'lik ekran gövde oranı ile neredeyse sınırsız görünen etkileyici bir tasarıma sahip. Dizüstü bilgisayarlarını gün boyunca çantasında taşıyan ve sık seyahat eden profesyoneller, tüy gibi hafif olan Swift 7’nin taşırken neredeyse ağırlıksız hissetmelerini sağlayan 890 gramlık ağırlığına bayılacak.

[1] Grafik tasarımcılar, film yapımcıları, geliştiriciler ve mimarlar gibi yaratıcı işlerde çalışan içerik üreticiler.

[2] Yüksek ve düşük sıcaklıklar, nem, titreşim, düşmelerdeki mekanik şoklar, yağmur, toz ve kum gibi çevresel koşullar için MIL-STD 810G (Ekim 2008) standartları altındaki prosedürlerle bağımsız laboratuvarlar tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır.

[3] Pil ömrü iddiası MobileMark 2014 testlerine göre yapılmıştır. Gerçek pil ömrü ürünün teknik özelliklerine, bilgisayar ayarlarına ve çalıştırılan uygulama veya özelliklere göre değişir. Tüm pillerin maksimum kapasitesi zamanla ve kullanıldıkça azalır.

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