Yeni Başlayanlar İçin Instagram Kullanımıyla İlgili İpuçları

Instagram hesabınızın popüler olması ve daha fazla sayıda kullanıcı tarafından takip edilmesi elbette herkesin öncelikli amaçları arasında yer alıyor. Ancak bu amaca ulaşmanın sanıldığı kadar kolay olmadığını belirtmek lazım! Bazı detaylara dikkat etmeniz ve özellikle paylaşımlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Elbette nasıl paylaşımlar yapacağınızı özgürce belirleyebilirsiniz. Fakat bazı püf noktalara dikkat ederseniz yeni takipçilere ulaşmanız da daha kolay olur.

Paylaşımlara dikkat!

Canlı ve etkileyici paylaşımlar yapmanız daha fazla geri dönüş almanızı sağlar. Like almak ve aynı zamanda yeni takipçiler elde etmek paylaşımlarla mümkün olabilir. Intagram ortamında bir duyguyu ifade eden ve aynı zamanda görüntü kalitesi de tüksek olan fotoğrafların daha fazla ilgi gördüğü biliniyor. Bu nedenle önceliğiniz yüksek çözünürlükte, özgün paylaşımlar yapmanız olmalıdır. Renk uyumu da mutlaka gözden kaçırılmaması gereken detaylar arasında yer alıyor. Renkler tek başına bir fotoğrafın son derece etkileyici görünmesini sağlayabiliyor. Elbette bu fotoğrafın bir mesaj vermesi de önemli! Gelişigüzel paylaşımlar yerine bu detaylara dikkat ederek paylaşım yapmanızda fayda var. Like almak için instagram beğeni satın alma servisini inceleyebilirsiniz.

Filtre kullanımı

Instagram çeşitli filtre seçenekleri sunuyor. Elbette bu filtreler ile çok sıradan bir kareyi bile son derece çarpıcı bir kareye dönüştürmek mümkün olabiliyor. Ancak aşırı filtre kullanımı da paylaşımlarınızın itici bir form almasına neden olabilir. Filtre kullanımı her ne kadar bu platform için son derece normal kabul ediliyor olsa da fazlası da bir o kadar olumsuz karşılanıyor. Bu nedenle filtre kullanımında dozajı çok iyi ayarlamanız gerektiğini unutmayın. Her kareye filtre uygulamak zorunda da değilsiniz. Çektiğiniz bir fotoğrafı bu hali ile de paylaşabilirsiniz. Çünkü doğal karelerin son dönemde daha fazla ilgi gördüğü ve beğeni aldığı aşikar.

Etiket kullanımı

Sizi yeni takipçilere ulaştıracak olan en önemli detaylardan biri de etiket kullanımıdır. Etiket kullanımı paylaşımların sınıflandırılmasını sağladığı için paylaşımlarınız ile ilgili olan kişiler sayfanıza gelebilir ve takibe alabilir. Bu yönüyle etiket kullanımının yeni takipçi kazanmanın en kolay yolu olarak görüldüğünü de belirtmek mümkün. Fakat burada da dikkat etmeniz gereken unsurlar var. Bunların ilki çok sayıda etiket kullanımından kaçınmanızdır. Instagram tarafından izin verilen etiket kullanım adedi hakkınızın hepsini kullanmak durumunda değilsiniz. İdeal etiket kullanım oranı ise 3 ila 5 oluyor. Daha fazlası da bu sosyal medya platformunda itici bir izlenim çizmenize neden olabilir.

Keşfet sekmesi

Instagram’ın sizin profilinize ve paylaşımlarınıza göre uyarladığı keşfet sekmesini mutlaka kullanın. Bu sayede farklı paylaşımlara da göz atma şansına sahip olacaksınız ve Instagram’ı daha etkin bir şekilde kullanabileceksiniz. Keşfet sekmesinde ilginizi çeken hesapları takibe almanız bu hesaplar tarafından da sizin takibe alınmanızı sağlar. Dolaylı olarak yeni takipçi kazanmanızı sağlayabilecek sekmelerden biri olduğunu rahatlıkla belirtebiliriz. Ayrıca ilgi alanlarınıza yönelik olan yeni paylaşımlar ve trendler hakkında fikir sahibi olmanız da mümkün olur.

Paylaşım sıklığı

Çok sık paylaşım yapmanız önerilmiyor. Aynı şekilde çok seyrek paylaşım yapmanız da bir o kadar yanlış. Her ikisi de mevcut takipçilerinizi kaybetmenize neden olabilir. Haftada 3 ila 4 adet paylaşım yapmanız yeterli olur. Çektiğini her fotoğrafı Instagram hesabınızdan paylaşmanız ise aksine takipçilerinizi kaybetmenizi sağlar ve bu kısa sürede gerçekleşir.

Etkileşim

Takipçileriniz ile bir etkileşim içerisinde olmanızda fayda var. Her daim sizin paylaşımlarınıza bir yorum gelmesini ya da like almayı beklemeyin. Aynı zamanda siz de takipçilerinizin paylaşımlarına yorum yapmalı, kısacası bir etkileşim içerisinde olmalısınız! Aynı zamanda gelen mesajları ve yorumları da kısa zamanda yorumlamaya özen gösterin.