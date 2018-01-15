Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Whatsapp Kararı 'İş Yeriyle İlgili Konuşmalar...'

Yargıtay'dan Emsal Niteliğinde Whatsapp Kararı 'İşten Atılamazlar'

Aynı firmada satış temsilcisi olarka çalışan mesai arkadaşları, Whatsapp grubu kurarak, işyerinde yaşadıkları olumsuzlukları, yönetici tutumları hakkında sohbet edip eleştirilerde bulundu. Bunu öğrenen patron işçileri kapı önüne kuydu. İşçiler işe iade davası açtı fakat davayı kaybettiler. Olay bir üst mahkemeye taşındı. Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay kararında, konuşmaların mesai dışında gerçekleştiği, eleştirilerin işe engel olmadığı, söz konusu işçilerin işten çıkarılmalarının haksız olduğu ifadelerine yer verildi.

Kararda şunlar yer aldı: "Davalı iş yerinde satış uzmanı olarak çalışan davacı ve aynı konumdaki diğer çalışanlar, çalışma koşullarının olumsuz olarak değiştirilmesi, ücret politikası, mobbing uygulanması nedeni ile toplu imza ile istekte bulunmuşlar ve mailler göndermişlerdir. Aynı zamanda da konuşma için Whatsapp sistemi içinde grup kurmuşlardır. Burada da çalışma koşullarının olumsuzluğu, yöneticilerin tutumları ve davranışları hakkında yorumlarla yazışmalarda bulunmuşlardır. Bu görüşmelerin dosyadaki çözümlerine göre genel olarak mesai saatleri dışında olduğu görülmektedir. Davacı ve diğer arkadaşlarının Whatsapp grubu içindeki bu yazışmaları, aynı grup içinde yer alan diğer bir işçi tarafından işverene iletilmiş, işveren bunun üzerine grupta yer alan işçilerin savunmasını alarak, davacı ve diğer işçilerin iş sözleşmelerini feshederken, ileten işçiye ise ihtar cezası vermiştir. Grup içi konuşmaların gizli kalması esas olduğu gibi genel olarak bakıldığında çalışma koşullarının olumsuzluğu, işveren ve yöneticilerin eşit davranmama, mobbing niteliğindeki tutumlarının dile getirildiği tespit edilmiştir. İşveren gizli kalması gereken verileri yasak bir şekilde elde ettiği gibi kendisine veren ve aynı konuşmalarda bulunan işçiye davranışı nedeni ile ihtar cezası vermek sureti ile de bilgi veren işçisini korumuştur. İşçilerin işyerinde mailleri, işverene bildirimleri işçilik hakları ile ilgili demokratik talep niteliğinde olup, bu tür barışçıl davranışların fesih nedeni yapılması doğru değildir. İspat yükü kendisinde olan davalı işveren haklı ve geçerli feshi kanıtlayamamıştır. Davanın kabulü yerine reddi hatalıdır. Mahkemenin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar oy birliğiyle karar verilmiştir."

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