YAPAY ZEKA İŞ HAYATINA NASIL YÖN VERECEK?

Bir yanda hayatı kolaylaştıran yenilikler, diğer yanda gelecekte varlığı tartışılan meslekler… Yapay zeka, robot teknolojisi ve insansız sistemler yani düşünebilen makinelerin gelecek 15 yıl içinde bazı mesleklerdeki insan gücüne ihtiyacı azaltacağı tahmin ediliyor. Teknolojide çığır açan yapay zeka teknolojisi , ek yerleştirme döneminde boş kalan kontenjanlar arasında tercihlerini belirleyen üniversite adaylarının yakın takibinde. Teknoloji ile birlikte yepyeni iş alanları hayatımıza girmeye başlarken bazı meslek gruplarının da gelecekte yok olabileceği endişesi adayların kafasında soru işaretlerine neden oluyor. Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Telli’ye göre gelecek 10 yıl, önemli gelişmelere gebe. Tıp ve Mühendislik kadar İşletme alanında da önemli dönüşümler sırada. Prof. Telli, yapay zeka teknolojisinin iş hayatına etkilerini,Habertürk’te yayınlanan ve Dr. Görkem İldaş’ın hazırlayıp sunduğu ‘Yolun Başındayken’ programında anlattı.

“YAPAY ZEKAYA HAZIRLANMAMIZ GEREKLİ”

İldaş’ın sorularını yanıtlayan Telli, yapay zeka çalışmalarının sanılanın aksine bugüne değil, geçen yüzyılın ortalarına dayandığını söyledi.“1940 ve 50'li yıllarda da tartışılmıştı yapay zeka. Bin yıllar öncesinde de belki yeni teknolojiler, yeni aletler tartışılıyordu” diyen Telli’ye göre yapay zeka teknolojisine toplumsal hazırlık yapmak şart. “Bunlarla ilgili hazırlıklarımızın olması lazım. Sadece ailelerin ve gençlerin değil, üniversitelerin ve toplumun da bir hazırlığa da ihtiyaç var” diye konuştu.

DÜŞÜNEBİLEN MAKİNELER MESLEKLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

“Değişim farklı bir şekilde geliyor. Son 20 yıldır internet teknolojilerinin yaşamımıza girmesiyle bu değişimi çok ciddi bir şekilde gözlemledik. İnternetve mobil hayata doğru yönlendik çünkü cep telefonları bize bambaşka bir yol açtı” diye konuşan Telli,bir yandan başka teknolojilerinde geliştiğini söyledi. “Aileler klasik yapıda genelliklehukuk, mimarlık gibi meslekleri daha garantili olarak düşünüyorlar. Oysa ki her şey gibi bunlar da değişiyor. Çünkü gelecekte öyle durumlar olacak ki bir robotun gerçekleştirmiş olduğu bir sorunu çözmek yine bir hukukçuya düşecek. Aynı şey işletmeciler için de geçerli” diye konuştu.

İŞ HAYATINDA YAPAY ZEKA

Yapay zeka teknolojisinin işletme alanında da önemli değişimler getireceğinin altını çizen Telli, multidisipliner anlayışın önemine dikkat çekti. “İşletme eğitiminde yapay zeka yazılımlarının mühendislik fakülteleri ile birlikte disiplinlerarası çalışmalarla ortaya konması gerekiyor” diyen Telli’ye göre, İşletmecileryapay zekayı doğru kullanabilirse başta insan kaynakları olmak üzere pek çok alanda faydası büyük olacak. Telli, “Yapay zeka, sizin verdiğiniz komutlar çerçevesinde ilerliyor. O komutları kim veriyor? Bizler veriyoruz, işletmeciler veriyor. Şunun verimli olması gerekiyor diyoruz, şu sağlık kuruluşunda hijyenin daha farklı ve hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor diyoruz çünkü otel işletmeciliğinden sağlık işletmeciliğinden neredeyse her alana yayılan bir yapımız var” diye konuştu.

10 YIL SONRA NELER OLACAK?

Gelecek 10 yıliçinde sanal gerçeklikle bağlantılı yapay zekanın çok farklı bir boyuta taşınacağının altını çizen Telli, medya ve reklamcılık sektöründe de sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik döneminin başlayacağını söyledi . “10 yıl sonra nano teknolojinin aslında sağlık sektöründe insanlara çok faydalı yapıları olacak. Belki bazı tıpçıların hiç bir işi kalmayacak ama onun yerine o tıpçıların yine yapacağı başka uzmanlıklar olacak” diyen Telli’ye göre, bu yeni teknolojilerinin getirmiş olduğu bazı problemlerin çözümüyle ilgili de yeni mesleklerin gelişmesi kaçınılmaz.

YAPAY ZEKADA “ADAPTASYON” ŞART

“Evet, bazı meslekler değişecek ama bunun nasıl yapılacağına, nasıl iyileştirileceğine yönelik bir yapıya dönüşecek o meslekler” giyen Telli’ye göre dönüşümler içinadaptasyon süreci şart. “Birden bire bir meslek tamamen yok olup sonrasında hemen başka bir meslek oluşmuyor” diyen Telli, gelecek kaygısıyla seçim yapmanın da doğru olmadığının altını çizdi. “Gelecek önemli ama gelecekteki yapıyı aslında yönlendiren bireylerdir” diyen Telli adaylara “Sevdiğiniz meslek neyse gelişim de beraberinde gelir” uyarısında bulundu.

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