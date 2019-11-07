yandex in teslimat robotu yandex rover test sürüşlerine başladı

Geçtiğimiz ekim ayında sürücüsüz otomobilleri ile şimdiye kadar 1.6 milyon kilometre otonom yol katettiğini açıklayan Yandex, sürücüsüz otomobil teknolojisini hayatın farklı alanlarını kolaylaştıracak şekilde kullanmaya devam ediyor.

Yandex, sürücüsüz otomobilleri için kullandığı otonom düzenine sahip olan yeni bir araç daha geliştirdi. Yaya hızında giden, valiz boyutunda, 6 tekerlekli bir robot olan Yandex.Rover, test sürüşlerine başladı. Yandex’in sürücüsüz araç teknolojisi alanındaki yazılım ve donanım çözümleri, Yandex.Rover’da yeni görevler için düzenlendi.

Sürücüsüz bir lojistik araç olan Yandex.Rover’ın ilk testleri, Moskova’daki Yandex Kampüs’te yapılmaya başlandı. Test sürüşleri kapsamında her gün birkaç Yandex.Rover otonom aracı kendisine teslim edilen dokümanları, Yandex’in ana merkezindeki farklı binalar arasında taşıyacak. Yandex.Rover’ların hareketleri uzaktan bir operatör aracılığıyla gözlemlenecek, ancak robotların hareketleri tamamen otonom olacak.

Yandex.Rover, üst bölümdeki “lidar” sayesinde hem gündüz hem de gece sürüş yapabilecek. Otonom araç, güneşli havalardan, yağmur ve kar yağışlarına kadar farklı hava koşullarında teslimat hizmeti verebilmesi amacıyla tasarlandı.

Yandex.Rover'ın test sürüşü sırasında çekilen videoda, boyutu ve kompakt tasarımı ile rahatlıkla hareket eden robotun, teslim edilen dokümanları alışı, karşısına çıkan engellerin etrafından dolanması ve hedef noktasına doğru gidişi aşama aşama görülebiliyor.

Şu an test sürecinde olan Yandex.Rover’ın, Yandex ekosistemine kusursuzca uyum sağlayabileceği düşünülüyor. Yandex’in gıda teknoloji hizmetleri alanında sunduğu restoranlardan yemek teslimatı servisi Yandex Eats ile temel günlük ihtiyaçlar servisi Yandex Lavka gibi farklı ürünlerin yanı sıra, Yandex veri merkezinin de Yandex.Rover’dan yararlanması öngörülüyor. Yandex.Rover’ın aynı zamanda, tüm dünyada hızlı bir şekilde büyüyen ve yeni nesil teslimat olanaklarına ihtiyaç duyulan e-ticaret pazarında da kullanılması olasılıklar arasında yer alıyor. Test sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Yandex.Rover diğer kurumların da hizmetine sunulabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA