Yandex’in Akıllı Asistanı“Alisa” artık Türkiye’de

Türkiye’nin popüler navigasyon uygulaması Yandex Navigasyon, kullanıcıların hem hayatını kolaylaştıracak hem de daha zengin bir Navigasyon deneyim yaşamasını sağlayacak bir yenilik sunuyor. Yandex Navigasyon kullanıcılarına yolculuklarında bundan böyle Akıllı Asistan Alisa eşlik ediyor. Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan kullanılıyor. Pek çok yeteneğe sahip olan Alisa; yol ve trafik durumu, adres ve mekân bilgisi söylemenin ya da rota oluşturmanın yanı sıra, hava durumu ve tarih bilgisi de verebiliyor. Rusçadan sonra ilk kez Türkçe öğrenen Alisa'ya her türlü soruyu sormak, sohbet edebilmek mümkün. Kullanıcılar Yandex Navigasyon’u açıp "Alisa" diye seslenerek veya harita üzerinde yer alan mikrofon ikonuna tıklayarak, akıllı asistana kolayca ulaşabiliyor.

Trafik ekosisteminin vazgeçilmez uygulaması olan Yandex Navigasyon, yeni özelliklerle gelişmeye devam ediyor. 2013 yılında Türkiye pazarında gerçek zamanlı trafik verisini paylaşan ilk navigasyon uygulaması olan Yandex Navigasyon, sunduğu hizmeti yapay zekâ teknolojisiyle zenginleştiren ve daha farklı bir boyuta çıkaran bir “ilk”e imza atıyor. Yandex Navigasyon Akıllı Asistan Alisa’yı Rusya’dan sonra ilk kez Türkiye’de kullanıcıların hizmetine sunuyor.

Yeni bir navigasyon deneyimi

Yandex Navigasyon kullanıcılarının hayatına büyük kolaylık ve renk katacak Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan yer alıyor. Alisa’nın pek çok yeteneği bulunuyor. Alisa, en yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Kullanıcıların keşfettikçe vazgeçemeyeceği bu özellikler arasında; yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor. Alisa ile sohbet etmek içinse Yandex Navigasyon’u açıp “Alisa” diye seslenmek yeterli oluyor. Yoğun trafik anlarında ya da uzun yol gidilen seyahatlerde kullanıcılar Alisa ile sohbet edebiliyor.

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt: “Alisa’nın kullanıcılarımıza daha iyi bir navigasyon deneyimi sunmasını umuyoruz”

Yandex Türkiye Ülke Müdürü Onur Karahayıt, yeni hizmetleri Akıllı Asistan Alisa hakkında şunları söyledi:“Yandex Navigasyon olarak Türkiye’de 2013’ten bu yana en doğru ve hızlı rotaları göstererek kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyoruz. Geldiğimiz noktada ayda 4,5 milyon kullanıcı Yandex Navigasyon’u kullanıyor. Akıllı Asistan Alisa, bu yıl yaptığımız en önemli yeniliklerden biri oldu. Alisa, Rusçadan sonra Türkçe öğrendi. Yandex’in Akıllı Asistan Alisa için yaptığı yatırımda Türkiye’ye öncelik vermesi, bu pazara verdiği değerin bir başka önemli örneği oldu. Yetenekleri ve akıllı cevaplarıyla Alisa’nın kullanıcılarımıza daha iyi bir navigasyon deneyimi sunmasını umuyoruz.”

Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko: “Alisa’nın ikinci dilinin Türkçe olmasından dolayı çok mutluyuz”

Yandex Yapay Zekâ ve Araştırma Direktörü Mikhail Bilenko şunları söyledi: “Çok büyük veri setleri ile öğretilmiş derin sinir ağları (deep neural networks) kullanılarak geliştirilen Alisa ile kullanıcılar, başka bir insanla kurdukları ilişkinin benzerini kurabiliyor. Alisa sadece söyleneni değil, söylenenin arkasındaki manayı da çözebilen bir yeteneğe sahip. Alisa’ya “Beni en yakın kahveciye götür müsün?” gibi bir soru sorduğunuzda size en yakındaki uygun kahveciyi öneriyor. Eğer kullanıcı “Hadi gidelim” derse de Alisa ona en hızlı rotayı çiziyor. Sohbet modu sayesinde navigasyon deneyimini de çok daha kişisel hale getirerek, kullanıcıyı daha yakın hissettiriyor. Diğer birçok akıllı asistanda olduğu gibi, Alisa önceden belirlenmiş yanıtlara bağlı kalmıyor. Aynı soruya birbirinden farklı, özgürce yanıtlar vererek, kullanıcıyı hem şaşırtabiliyor hem de sohbeti daha keyifli hale getirebiliyor. En güçlü makine öğrenimi metotları kullanılarak geliştirilen Alisa’nın ikinci dilinin Türkçe olmasından dolayı da çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim.”