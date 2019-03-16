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Yandex yeni sosyal ağı Aura'nın testlerine başladı

Rus arama motoru şirketi Yandex'in, yeni sosyal medya ağı Aura'nın test aşamasına geçtiği belirtildi.

Yandex yeni sosyal ağı Aura'nın testlerine başladı

Rus arama motoru şirketi Yandex'in, yeni sosyal medya ağı Aura'nın test aşamasına geçtiği belirtildi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:22
Yandex yeni sosyal ağı Aura'nın testlerine başladı

Yandex yetkilileri Kommersant'a verdikleri demeçte, yeni sosyal medya ağıyla ‘benzer merak alanları olan kişileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini' söylüyor.

Aura kullanıcılarının çeşitli konuların tartışılacağı topluluklar kurabileceği ve iletiler yayınlayabileceği belirtiliyor. Kullanıcılar iletilerini görebilecek kişileri, bulundukları yer, cinsiyetleri ya da yaş gruplarına göre sınırlayabilecek. Ayrıca, sadece kendilerinin görebileceği şekilde yazışabilecekler.

SAKINCALI İÇERİK KALDIRILACAK

Yandex yetkilileri, yeni sosyal medya ağında kullanıcıların gerçek fotoğraflar kullanıp kullanmadığını denetleyeceklerini ve sakıncalı içerikleri takip edip kaldıracaklarını söylüyor.

Auro hem iOS hem de Android kullanıcıları için erişilebilir olacak. Şu andaysa sosyal medya ağının beta testi yapılıyor ve ağ sadece sınırlı sayıda kullanıcının erişimine açık.

Rus şirketi, yeni sosyal medya ağının herkes için kullanılabilir olacağı tarihi ise henüz açıklamadı.

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yandex yeni sosyal ağı aura nın testlerine başladı
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