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Yandex, sürücüsüz taksilerini ABD’de test edecek

Gelecek yıl ABD’de düzenlenecek olan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında Yandex, sürücüsüz araçlarını test edecek. Şirket, 10 adet insansız filosuyla fuar boyunca ziyaretçilere taksi hizmeti verecek.

Yandex, sürücüsüz taksilerini ABD’de test edecek

Gelecek yıl ABD’de düzenlenecek olan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında Yandex, sürücüsüz araçlarını test edecek. Şirket, 10 adet insansız filosuyla fuar boyunca ziyaretçilere taksi hizmeti verecek.

24 Ekim 2019 Perşembe 18:19
Yandex, sürücüsüz taksilerini ABD’de test edecek

Rus internet devi Yandex’in açıklamalarına göre şirket, önümüzdeki yaz Amerika Birleşik Devletleri’nde sürücüsüz araçlarını test edecek.

Detroit’de 6 ila 21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı kapsamında Yandex, şehrin iş merkezinde sürücüsüz taksi hizmeti verecek.

Basına konuşan bir Yandex yetkilisi, “İlk on araç, ziyaretçileri otomobil fuarına götürmek için hizmet verecek, fuarın son bulmasının ardından ise başka testler için ABD’de kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Yandex’in Detroit’de görev yapacak olan insansız filosu, Hyundai Mobis şirketiyle ortak olarak üretildi. Haziran ayında iki şirket, ürettikleri ilk ortak araç olan Hyundai Sonata 2020’yi görücüye çıkartmış olacak.

Yandex şirketi, sürücüsüz araç teknolojileri üzerine çalışmaya 2016 yılında başladı. Rusya’nın teknoloji merkezleri olan Skolkovo ve İnnopolis, kullanıcıların sürücüsüz taksi yolculuğunu deneyimleyebileceği test bölgeleri üzerinde çalışıyordu.

Yandex, İsrail’de sürücüsüz araçlarının test sürüşünü yapabilmek için 2018 yılında lisans almıştı. Bu yılın ocak ayında ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda ise şirket, sürücüsüz aracını sergileme fırsatı bulmuştu.

Yandex, Uber Technologies ve Yandex.Taxi ortak teşebbüsünün Rusya ve ABD’deki halka arzını yapmayı planlıyor. Ancak bu halka arzın detaylarına dair bir açıklama, henüz yapılmadı.

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