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Wolfteam, iPhone 11 kazandırıyor!

Wolfteam oyuncuları oyun oynayarak iPhone 11 kazanma şansını yakalıyor. 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Wolfteam oyununa giriş yapan herkes iPhone 11 çekilişine katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca oyun içerisinde iPhone Şans Kutusu satın alanların şansları 2 kat artıyor.

Wolfteam, iPhone 11 kazandırıyor!

Wolfteam oyuncuları oyun oynayarak iPhone 11 kazanma şansını yakalıyor. 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Wolfteam oyununa giriş yapan herkes iPhone 11 çekilişine katılma hakkı kazanıyor. Ayrıca oyun içerisinde iPhone Şans Kutusu satın alanların şansları 2 kat artıyor.

19 Kasım 2019 Salı 10:26
Wolfteam, iPhone 11 kazandırıyor!

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler bilgisayar oyunlarından olan Wolfteam’in oyuncularına harika bir ödül kazanma fırsatı sunuyor. 18-22 Kasım 2019 tarihi arasında Wolfteam oynayan herkes iPhone 11 çekilişine katılma hakkına sahip oluyor. Ayrıca her gün oyuna giriş yaparak oyun oynayan herkes katılım şansını artıyor.

Şans Kutusu ile şansını katla

Ayrıca oyun içinde satılan iPhone Şans Kutusunu oyunun kendi parası 1500 Nakit karşılığında satın alan oyuncular 2 çekiliş hakkı daha kazanıyor. Oyuncular ne kadar çok Şans Kutusu satın alırsa iPhone 11 kazanma şansı da o kadar artıyor.

Yapılacak çekiliş sonucunda iPhone 11 kazanan şanslı Wolfteam oyuncusu 29 Kasım 2019 tarihinde oyun içerisinde açıklanacak.

Wolfteam’i indirmek ve iPhone 11 çekilişine katılmak için tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
wolfteam iphone kazandırıyor
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