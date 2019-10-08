Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
101329
ALTIN
280.192
DOLAR
5.8120
STERLIN
7.1245
EURO
6.3860

Windows 10 güncellemesi ile gelen Hızlı kaldırma özelliğine dikkat

Verilerin kolayca depolanıp taşınabildiği USB bellekler, yanlış kullanıldığında veri kayıplarına neden olabiliyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, ne olursa olsun USB belleklerin cihazlardan donanımı güvenle kaldır seçeneği tercih edilerek çıkarılmasını öneriyor.

Windows 10 güncellemesi ile gelen Hızlı kaldırma özelliğine dikkat

Verilerin kolayca depolanıp taşınabildiği USB bellekler, yanlış kullanıldığında veri kayıplarına neden olabiliyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, ne olursa olsun USB belleklerin cihazlardan donanımı güvenle kaldır seçeneği tercih edilerek çıkarılmasını öneriyor.

08 Ekim 2019 Salı 09:46
Windows 10 güncellemesi ile gelen Hızlı kaldırma özelliğine dikkat

Verilerin kolayca depolanıp taşınabildiği USB bellekler, yanlış kullanıldığında veri kayıplarına neden olabiliyor. Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, ne olursa olsun USB belleklerin cihazlardan donanımı güvenle kaldır seçeneği tercih edilerek çıkarılmasını öneriyor.

Verilerin kolay bir şekilde depolanarak taşınmasını sağlayan USB belleklerin yanlış kullanımı, veri kayıplarına yol açarak önemli dosyaların bozulmasına neden olabiliyor. USB belleklerin kullanımında yapılan en büyük yanlışlar arasında ise USB belleği bilgisayardan aniden çekip çıkartmak başı çekiyor. Microsoft, Windows 10 güncellemesi ile bu sorunu büyük oranda çözse de, USB belleklerin bilgisayardan hiçbir işlem yapılmadan çıkarılmasının doğru bir yöntem olmadığını belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, harici depolama cihazlarının donanımı güvenle kaldır seçeneği tercih edilerek çıkarılması gerektiğini belirtiyor.

Depolama Cihazları Güvenle Çıkarılmazsa Ne Olur?

Bilgisayarınıza bir USB bellek ya da taşınabilir hard disk taktığınızda, işletim sisteminiz verileri yazmak için önbellekleme adı verilen bir işlem kullanmaya başlar. Bu, bilgisayarın USB belleğe veri yazma halinde olduğu anlamına gelir. Bu özellik, veri aktarımının tamamlanmasını beklemeden işlem yapmaya devam edilmesini sağlayarak uygulamaların daha hızlı çalışmasına olanak tanır. İşlem devam ederken harici depolama cihazlarının hiçbir işlem yapılmadan çıkarılması, büyük bir ihtimalle aygıttaki dosyaların bozulmasına yol açabilir.

Windows 10 Güncellemesiyle Hızlı Kaldırma Seçeneği Gelmişti

Windows 10 işletim sistemi güncellemesiyle gelen hızlı kaldırma özelliği ile ilgili kullanıcıların dikkatli olması uyarısında da bulunan Günal, veri aktarımı ve harici depolama cihazının kullanımı sırasında cihaz, hiçbir işlem yapılmadan çıkarılırsa, veri kaybı yaşanabileceğini dile getirerek kullanıcıların, bu özelliği kullanırken dikkatli olması konusunda tavsiyede bulunuyor.

Son Güncelleme: 08.10.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
windows güncellemesi gelen hızlı kaldırma özelliğine dikkat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OPPO, Türkiye’deki Çağrı Merkezini Hizmete Açtı! OPPO Müşteri Hizmetleri Numarası?
OPPO, Türkiye’deki Çağrı Merkezini Hizmete Açtı! OPPO Müşteri Hizmetleri Numarası?
Stalkerware ile karşı karşıya kalanların sayısı yüzde 35 arttı
Stalkerware ile karşı karşıya kalanların sayısı yüzde 35 arttı
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Uzaylılar bizi gözetliyor!
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Uzaylılar bizi gözetliyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim