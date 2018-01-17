Wikipedia'dan Türkiye Açıklaması 'O Makaleler Değiştirildi'

Aylardır süren Wikipedia yasağıyla ilgili bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Wikipedia'nın da bağlı olduğu Wikimedia Vakfı'nın başkanı Katherina Maher, Türkiye'deki erişim yasağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tepkisini çeken makalelerin incelemeden geçirildikten sonra düzenlendiğini fakat erişim yasağının devam ettiğini söyleyen Maher, Gazete Habertürk'e yaptığı açıklamada, BTK'nın tartışmalı makaleleri vakıf yönetimine değil, Wikipedia bünyesindeki gönüllü destek hattına yaptığını söyledi. Yapılan bildirimin çok sonradan kendilerine geldiğini ve cevap dahi verilemeden engellemenin yapıldığını söyleyen Maher, "Hatta yapılan bildirim vakfa cuma günü öğleden sonra ulaştı. Biz cevap bile veremeden, ertesi gün site engellenmişti. Bu tamamen sürpriz oldu. Bildirimde, İngilizce Wikipedia’da yayımlanan iki makalenin kaldırılması istendi fakat kaldırma talebi için herhangi bir neden gösterilmedi. Normalde böyle durumlarda editör topluluğumuzu bilgilendiririz.

İçeriği, sadece uzun süredir sitemizde yazarlık yapan ve yazılarında güvenilirliğini ispatlamış kıdemli yazarlarımızdan oluşan editör topluluğu değiştirebilir. Makaledeki bilgi doğrulanabilir ve güvenilir kaynaklardan alınmış mı? Makale objektif bir dille mi yazılmış ve gereken kaynaklara atıf yapılmış mı? Bu hususlara bakılır. Biz, sitedeki bir bilgiyi, sırf beğenilmediği veya bir hususta olumsuz görüşler içerdiği için kaldırmayız. Çünkü sansüre karşıyız.Türkçe Wikipedia 300 bin makale içeriyor. Umarım Türk kullanıcılarımız içerik yaratmaya devam eder ve bu sayı milyonları bulur. Ben Türkiye’de çok vakit geçirdim ve ülkenizi çok seviyorum.

Çok zengin bir tarihe ve kültüre sahip olan Türkiye’nin Wikipedia’da temsil edilmesini çok isterim. Ama site engellenirse bu içeriği sağlayacak yazarlarımız engellenmiş olacak. Türkçe’deki en büyük bilgi kaynaklarından biri olan Wikipedia’nın tekrar erişime açılacağı günü iple çekiyoruz" dedi.

KPSSCAFE- ANKARA