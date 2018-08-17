whatsapp tan kullanıcılarına müjde geldi

Akıllı cep telefonlarında Whatsapp Kullananların en çok şikayet ettiği konu olan depolama problemi sonunda çözüldü. Whatsapp artık depolama limiti olmadan Google Drive'ı kullanabilecek.

Sosyal medya (instagram ve Whatsapp'ın da sahibi) devi Facebok'un kontrolünde geliştirilmeye devam edilen anlık haberleşme uygulaması Whatsapp'tan kullanıcılarını sevindiren bir haber geldi. Uzun zamandır depoloma problemine çare aranırken Google bu konuda ilk hamleyi yaparak sorunu kökünden çözmeyi başardı.

Google ile Facebook'un yaptığı anlaşma neticesinde Whatsapp kullanıcıları, herhangi bir depolama limiti olmadan Google Drive'ı kullanabilecek. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenler şöyle;

- WhatsApp’ı açın, ‘Menü’ye dokunun > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği’ne gidin.

- Google Drive’a Yedekle’ye dokunun ve yedekleme sıklığı için Asla haricindeki seçeneklerden birisini seçin.

- Sohbet geçmişinizi yedekleyeceğiniz Google hesabınızı seçin.

- Eğer Google hesabınız yoksa, yönlendirildiğinizde Hesap Ekle’yi seçin ve hesap bilgilerinizi girin.

5- Yedekleme işleminde kullanmak istediğiniz bağlantı ağını seçmek için 'Yedekleme Bağlantısı’na dokunun.

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