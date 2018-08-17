Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde geldi

Akıllı cep telefonlarında Whatsapp Kullananların en çok şikayet ettiği konu olan depolama problemi sonunda çözüldü. Whatsapp artık depolama limiti olmadan Google Drive'ı kullanabilecek.

banner396

WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde geldi

Akıllı cep telefonlarında Whatsapp Kullananların en çok şikayet ettiği konu olan depolama problemi sonunda çözüldü. Whatsapp artık depolama limiti olmadan Google Drive'ı kullanabilecek.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:06
WhatsApp'tan kullanıcılarına müjde geldi

Akıllı cep telefonlarında Whatsapp Kullananların en çok şikayet ettiği konu olan depolama problemi sonunda çözüldü. Whatsapp artık depolama limiti olmadan Google Drive'ı kullanabilecek.

Sosyal medya (instagram ve Whatsapp'ın da sahibi) devi Facebok'un kontrolünde geliştirilmeye devam edilen anlık haberleşme uygulaması Whatsapp'tan kullanıcılarını sevindiren bir haber geldi. Uzun zamandır depoloma problemine çare aranırken Google bu konuda ilk hamleyi yaparak sorunu kökünden çözmeyi başardı.

Google ile Facebook'un yaptığı anlaşma neticesinde Whatsapp kullanıcıları, herhangi bir depolama limiti olmadan Google Drive'ı kullanabilecek. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için yapılması gerekenler şöyle;

- WhatsApp’ı açın, ‘Menü’ye dokunun > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği’ne gidin.

- Google Drive’a Yedekle’ye dokunun ve yedekleme sıklığı için Asla haricindeki seçeneklerden birisini seçin.

- Sohbet geçmişinizi yedekleyeceğiniz Google hesabınızı seçin.

- Eğer Google hesabınız yoksa, yönlendirildiğinizde Hesap Ekle’yi seçin ve hesap bilgilerinizi girin.

5- Yedekleme işleminde kullanmak istediğiniz bağlantı ağını seçmek için 'Yedekleme Bağlantısı’na dokunun.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 17.08.2018 15:49
Anahtar Kelimeler:
whatsapp tan kullanıcılarına müjde geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk markası, 'iPhone değişim kampanyası' başlattı
Türk markası, 'iPhone değişim kampanyası' başlattı
Holding Sahibinden Bakan Albayrak'a Teklif : Twitter'a T.C. Kimlik No İle Girilsin!..
Holding Sahibinden Bakan Albayrak'a Teklif : Twitter'a T.C. Kimlik No İle Girilsin!..
Galaxy Note 9'un Türkiye Satış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!..
Galaxy Note 9'un Türkiye Satış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim