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Whatsapp'tan Flaş Güncelleme! O Özellik Kaldırıldı

Android uygulaması için yeni bir beta sürümünü yayınlayan Whatsapp ilginç bir değşiikliğe imza attı. Uzun yıllardır kullanılan bir özelliği kaldırdı.

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Whatsapp'tan Flaş Güncelleme! O Özellik Kaldırıldı

Android uygulaması için yeni bir beta sürümünü yayınlayan Whatsapp ilginç bir değşiikliğe imza attı. Uzun yıllardır kullanılan bir özelliği kaldırdı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 18:28
Whatsapp'tan Flaş Güncelleme! O Özellik Kaldırıldı

Whatsapp'tan Flaş Güncelleme! O Özellik Kaldırıldı

Android uygulaması için yeni bir beta sürümünü yayınlayan Whatsapp ilginç bir değşiikliğe imza attı. Uzun yıllardır kullanılan bir özelliği kaldırdı.

Bugüne kadar platforma entegre edilen yeni özelliklerle sık sık gündeme gelen dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması Whatsapp bu sefer kaldırdığı bir özellikle gündeme geldi.  Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan Whatsapp Android Beta sürümü için yeni bir güncelleme yaptı.  Söz konusu güncellemeyle geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları öğrenilirken, yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliğinin kaldırıldığı öğrenildi. 

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Son Güncelleme: 06.01.2018 19:00
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp Flaş Güncelleme
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