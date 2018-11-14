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Whatsapp'tan Çok Konuşalacak Yeni Özellik!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok konuşulacak yeni bir özellik ile gündeme geldi. Her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekleyerek karşımıza çıkan popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp bu defa kişi listenizdeki arkadaşlarınıza verme imkanı tanıyor.

Whatsapp'tan Çok Konuşalacak Yeni Özellik!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok konuşulacak yeni bir özellik ile gündeme geldi. Her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekleyerek karşımıza çıkan popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp bu defa kişi listenizdeki arkadaşlarınıza verme imkanı tanıyor.

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:32
Whatsapp'tan Çok Konuşalacak Yeni Özellik!

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çok konuşulacak yeni bir özellik ile gündeme geldi. Her geçen gün bünyesine yeni özellikler ekleyerek karşımıza çıkan popüler anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp bu defa kişi listenizdeki arkadaşlarınıza verme imkanı tanıyor.

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde hizmet vermeye devam eden popüler anlık mesajlaşma uygulaması kişi listenizde yer alan arkadaşlarınızı notlayacak!

WhatsApp’ın üzerinde hala çalıştığı yeni özellik kişiler ile konuşma sıklığınıza göre onları notlayacak ve ona göre sıralayacak.

Bu çerçevede sadece mesajlaşma değil video ve fotoğraf paylaşmak da notlamayı etkileyen faktörlerden olacak.

Başka bir açıyla bakmak gerekirse mesajlara geç cevap veren ya da cevap vermeyen kişiler aldıkları düşük not nedeniyle konuşma listesinde son sıralarda yer alacak.

Whatsapp'ın çok konuşalacak bu yeni özelliği Kasım ayı sonu itibari ile tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 14.11.2018 15:40
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