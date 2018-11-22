WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

İnsanlları kandırıp dolandırmak isteyen dolandırıcıların yeni numarası ortaya çıktı. Son zamanlarda 0850 473 72 53 numaralı hatlardan gelen WhatsApp araması arttı. Bu ve benzeri numaraların dolandırıcılar tarafından kullanıldığı ortaya çıktı.

Dolandırıcıların bazılarının başvurduğu 0850'li numaralar, kurbanlarına ulaşmak için kolay bir yol olarak gibi görünüyor. Dolandırıcılar 0850 ile başlayan numaralar alark insanları dolandırmaya çlışıyor. 08504737253 de bu numaralardan sadece biri ve kullanıcıları dolandırmak için gece gündüz aramalar gerçekleştiriliyor. Kullanıcıların bu tuzağa düşmemesi için telefonu hiç açmamaları gerekiyor.

Özellikle Pazar günü sabah erken saatlerde vatandaşları cep telefonları üzerinden arayarak rahatsız eden bu numaradan arayan kişiler bant kaydıyla kurbanlarını dolandırmaya çalışıyor.

Türk Telekom ya da herhangi bir telekominikasyon şirketinden arıyormuş gibi bir hava veren ve bu kurumsal markaların adını kullanarak aramalar yapan dolandırıcılar, vatandaşlara faturalarıyla ilgili değişiklik yapması gerektiği uyarısında bulunuyor. Bunun için de bazı yönlendirmelerde bulunuyor.

Dolandırıcıların kullandığı diğer numaralardan bazıları şöyle: 08504737929, 08504737336, 08504737347, 08504737142, 08504737493, 08504737253...

Vatanadşların bu numaralar konusunda dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar bu tür numaralardan yapılan aramalara hiç cevap verilmemesinin aha kesin bir çözüm olduğunu vurguluyor.

Dolandırıcıların hedefine giren bazı kullanıcılar sosyal medya hesalarından uyarılarda bulunan mesajlar paylaştı;

'Sürekli arayıp yüksek fatura ödememeniz için internet sözleşmenizi yenileyin diyor kişisel bilgiler peşinde dolandırıcı bir numara int sağlayıcılarla ilgisi yok.' 'Dolandırıcılık yapan insanlar var dikkatli olun' , 'İnternet sözleşmesi için diyorlar ama benim İnternetim bile yok. Ne bire ne ikiye tuşladim. Kapattım yine arıyorlar'

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