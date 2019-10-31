Whatsapp'ta skandal hata! Hemen ayarları kontrol edin

Hiçkimse fark etmedi; ancak kısa süreli yaşanan teknik bir sorun nedeniyle WhatsApp'ta kullanıcıların gizlilik ayarı kullanıcıların kontrolü dışında değişti. Hemen kontrol edin, ayarınızın eskisi gibi olup olmadığını öğrenin.

Önce WhatsApp uygulamasını açın.

Ardından Ayarlar kısmına girin.

Sonrasında ise Hesap bölümüne dokunun.

Şimdi de Gizlilik'i seçin.

Burada yaptığınız ayara dikkat edin. Son görülme ayarı bıraktığınız gibi mi?

Dün akşam saatlerinde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle kullanıcıların son görülme ayarı herkese açık hale geldi.

Eğer ayar bıraktığınız gibiyse sorun yok; ancak değişmişse hemen ilgili ayara buradan müdahale edebilirsiniz.

WhatsApp ile birlikte Instagram'da da kısa süreliğine erişim sorunu yaşandı ve kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde fotoğrafları yükleyemedi.

Teknik sorunla ilgili Facebook'tan herhangi bir açıklama gelmezken, iki uygulamaya da erişim şu saatlerde 'normal' görünüyor.