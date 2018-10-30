Whatsapp'ta Engelleyen Kişiye Mesaj Atılabilir mi?

Whatsapp, dünyanın en çok kullanılan en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olarak kullanılmaya devam ediyor. O kadar çok kullanıcısı olduğu için de hergün başka bir açığı veya kusuru keşfediliyor. Son olarak Whatsapp'tan engellediğiniz kişinin size veya sizin engellediğiniz kişiye mesaj göndermeniz mümkün.

Whatsapp'tan mesajlarını okumak istemediğiniz veya o kişi tarafından mesaj almayı durdurmak için akla gelen ilk yöntem olan engelleme işlemi yapılır. Ancak Whatsapp'tan engellediğiniz bir kişinin sizin mesajlarınızı görmesi veya sizi engelleyen bir kişinin mesajlarını görmenizin bir yolu var.

ENGELLENEN KİŞİ WHATSAPP GRUPLARINDA BİRBİRİNİN MESAJLARINI GÖREBİLİYOR?

Birbirini engelleyen kişiler whatsapp'ta kurulmuş bir grupta yer alıyorsa birbirlerinin mesajlarını görebiliyorlar. Kişisel olarak engellediğiniz bir kişi sizinde dahil olduğunuz bir gruba yazdığı mesajı siz okuyabilirsiniz veya sizin gruba yazdığınız mesajı engellediğiniz kişi okuyabilir, görebilir.

Uzmanlar bunu bir açık olduğunu ifade ederken, Whatsapp'ın konu hakkında bir açıklama yapmaması dikkat çekti. Yine uzmanlara göre Whatsapp bu açığı giderdikten sonra bir açıklama yapacaktır diyor.

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