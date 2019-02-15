Whatsapp'ta beklenen özellik geliyor!

Akıllı cep telefonu kullanıcısı olanların hemen hemen hepsinde yüklü olan dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması her ne kadar işimizi kolaylaştırsa da bazen sinir bozucu bir hal alabiliyor. İstenmeyen gruplara davet edilmek, cep telefonunda birden bire beliren gruplara dahil edilmek neredeyse tüm whatsapp kullanıcılarının ortak sorunu. İşte Facebook bünyesinde faaliyet gösteren Whatsapp sonunda bu sesi duydu ve bu sorunu kökten çözecek bir bir güncelleme ile yakında zamanda hizmette olacak.

WaBetaInfo'nın haberine göre, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bir yenilik daha sundu.

Gelelim konuya! WhatsApp'ta grup özelliğini kullanmayan yoktur. Aile grubu, gıybet grubu, iş arkadaşları, lise arkadaşları derken onlarca grup içinde buluyoruz kendimizi... Bu sohbetlerin en büyük eksiği ise davetiyesiz, sorgusuz sualsiz bir anda kendinizi içinde bulmanız.

Kabul edelim bu grupların bir çoğu can sıkıcı olabiliyor. İşte bu noktada WhastApp yeni güncellemesiyle bu sorunu ortadan kaldırmaya hazırlanıyor.

Gruplara sizin isteminiz dışında artık giremeyeceksiniz! Öncelikle size bir istek gelecek.

Henüz test aşamasında olan güncelleme, aktif hale geldikten sonra bu adımları izleyerek bu soruna çözüm sağlayabilirsiniz.

Davetiyelerin süresi 72 saat olacak. Bu süre zarfında cevaplanmayan davetiyeler kaybolacak. Yani eğer bir gruba katılmak istemiyorsanız cevapsız bırakmanız yeterli. Ayrıca aynı gruptan aynı anda 2 davetiye alamayacaksınız.

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