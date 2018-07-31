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Whatsapp'a Yeni Bomba Özellik!..

Whatsapp uzun süredir üzerinde değişiklikler yaptığı ve yeni özellikler eklediği güncellemeleri duyurmaya devam ediyor. Bu kez Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki, her whatsapp kullanıcısı memnun olacak. İşte Whatsapp'a gelen yeni bomba özellik...

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Whatsapp'a Yeni Bomba Özellik!..

Whatsapp uzun süredir üzerinde değişiklikler yaptığı ve yeni özellikler eklediği güncellemeleri duyurmaya devam ediyor. Bu kez Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki, her whatsapp kullanıcısı memnun olacak. İşte Whatsapp'a gelen yeni bomba özellik...

31 Temmuz 2018 Salı 11:54
Whatsapp'a Yeni Bomba Özellik!..

Whatsapp uzun süredir üzerinde değişiklikler yaptığı ve yeni özellikler eklediği güncellemeleri duyurmaya devam ediyor.  Bu kez  Whatsapp'a öyle bir özellik geldi ki, her whatsapp kullanıcısı memnun olacak. İşte Whatsapp'a gelen yeni bomba özellik...

Whatsapp'a gelen yeni güncelleme ile birlikte görüntülü görüşme yapan kullanıcılar için önemli bir yenilik sunuluyor. Özelliği kullanmak için ilk önce bir kişi ile görüntülü sohbet araması gerçekleştirip daha sonra diğer iki kişiyi eklemek için yukarıda ok işareti ile gösterilen yere tıklıyorsunuz. Yani görüşme başlatarak birden fazla kişiyi görüşmeye katabilirsiniz.

Grup video görüşmeleri birçok kişinin çok hoşuna gidecek.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
WhatsAppWhatsapp Yenilikleri
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