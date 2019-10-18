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WhatsApp’a vergi geldi!

Dünyada en çok kullanılan iletişim araçlarından olan WhatsApp ile herhangi bir WiFi ağı üzerinden ücretsiz mesajlaşma ve görüşmek mümkün. Özellikle yurt dışına çıkanlar telefon görüşmelerini WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Ancak yapılan vergi uygulaması halkı sokağa döktü.

WhatsApp’a vergi geldi!

Dünyada en çok kullanılan iletişim araçlarından olan WhatsApp ile herhangi bir WiFi ağı üzerinden ücretsiz mesajlaşma ve görüşmek mümkün. Özellikle yurt dışına çıkanlar telefon görüşmelerini WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Ancak yapılan vergi uygulaması halkı sokağa döktü.

18 Ekim 2019 Cuma 20:57
WhatsApp’a vergi geldi!

Finansal bir kriz içinde olan Lübnan aldığı karar ile FaceTime, Facebook, WhatsApp ve benzeri uygulamalar aracılığıyla yapılan sesli ve görüntülü aramalardan vergi alacağını duyurdu. 20 cent olarak belirlenen vergi büyük tepki topladı ve halk sokağa döküldü.

Etkili olan protestoların ardından Lübnan Telekomünikasyon Bakanı Mohamed Choucair, Lübnan'lı yayıncıları arayarak WhatsApp için alınan bu kararı iptal ettiklerini duyurdu.

Halk tepki göstermeseydi, internetten yapılan sesli aramalardan yıllık 200 milyon dolar gelir elde edilmesi bekleniyordu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 18.10.2019 21:30
Anahtar Kelimeler:
whatsapp a vergi geldi
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