Whatsapp'a Sticker Özelliği Geldi! Whatsapp Sticker Özelliği Nasıl Kullanılır?

Facebook'un bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulamaı olan Whatsapp yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Whatapp daha önceleri yaptığı güncellemeleri ve değişiklikleri büyük açıklama yaparak duyuruyordu ancak sonra zamanlar sessiz sedasız değişiklikler yapılıyor. Yapılan değişikliklerin kullanıcılar tarafından keşfedilmesi bekleniyor.

Whatsapp tarafından bugün yayınlanan güncelleme ile birlikte, uzun süredir beklenen WhatsApp Sticker özelliği sonunda tüm kullanıcıların kullanımına sunuldu.

WHATAPP STİCKER ÖZELLİĞİ

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın Android 2.18.329 Beta ve iOS için 2.18.100 güncellemesi ile kullanıcılara dağıtılmaya başlanan yeni özellikle birlikte uygulamanın içine bir de kategorilerine göre çıkartma mağazası (sticker mağazası) eklendi.

Şu anda WhatsApp tarafından bu mağazada 12 sticker paketi sunulurken, kullanıcılar uygulama mağazalarından indirebilecekleri farklı alternatifler de bu çıkartmaları zenginleştirebilecek.

Aylık aktif 2 milyara yakın kullanıcısı olan WhatsApp’a gelen ‘sticker’ özelliği ile kullanıcılar kendi ‘sticker’larını da tasarlayıp kullanabilecek.

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