whatsapp a karanlık mod geliyor

Popüler Anlık Mesajlaşma Platformu WhatsApp’a uzun süredir beklenen özellik sonunda geliyor. Dünyanın önde gelen popüler uygulamalarının neredeyse tamamında bulunan özellik WhatsApp’ın beta sürümünde de görüldü.

Android ve iOS cihazlar için geliştirilen ‘Karanlık Mod’ özelliği nihayet Whatsapp kullanıcılarına sunulacak. Aktarılana göre şuan test aşamasında olan özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.

WhatsApp APK dosyalarını inceleyen WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgiye göre gece modu olarak bildiğimiz Karanlık Mod’un yakında yayınlanacak olan güncelleme ile tüm cihazlarda kullanıma sunulması bekleniyor.

Söz konusu özellik aktif olduğunda bildiğiniz gibi WhatsApp uygulaması isteğe bağlı siyah bir temaya sahip olacak. Buda gece ve karanlık ortamlarda kullanıcıların gözünün yorulmamasına ve uygulamanın daha net görülmesine neden olacak.