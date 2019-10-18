Whatsapp'a 3 Yeni Özellik!

WhatsApp'a karanlık mod özelliği için geri sayım başladı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı karanlık mod özelliği ile gündemde. Instagram'da karanlık mod özelliğinin kullanılmaya başlamasının ardından bu özelliği WhatsApp'a ne zaman geleceği merak ediliyor. Peki, WhatsApp'a karanlık mod ne zaman geliyor? İşte detaylar...

WHATSAPP'A KARANLIK MOD NE ZAMAN GELİYOR?

WhatsApp geliştiricileri, Android için yeni bir beta sürüm yayınladı. Söz konusu sürüm, WhatsApp'ın uzun süredir beklenen karanlık mod özelliğine kısa bir süre sonra kavuşacağını gösteriyor.

SEÇENEKLER OLACAK

Güncelleme yayınlandıktan sonra özellik kullanıcılar tarafından "açık", "karanlık" ve "sistem temelli" olarak seçilebilecek.

O SÜRÜMLER ARTIK KULLANAMAYACAK

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması WhatsApp tarafından alınan yeni karar çok konuşulacak. WhatsApp bazı iOS ve Android sürümlerine desteği kesmeye hazırlanıyor. Şimdi milyonlarca WhatsApp kullanıcısı hangi sürümlere desteğin kesileceğini merak ediyor.

YENİ ÖZELLİKLERE ODAKLANILACAK

Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın yeni özelliklere odaklanabilmek için bu kararı aldığı konuşuluyor. Bilindiği üzere WhatsApp çok eski sürümlü telefonlarda kullanılmasıyla biliniyordu.

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