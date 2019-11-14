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WhatsApp ve Instagram’dan Ödeme Yapılabilecek!

Mark Zuckerberg’in Facebook’a ait tüm uygulamaları bir araya getirme hedefi kapsamında yeni bir hizmet daha hayata geçirildi.

WhatsApp ve Instagram’dan Ödeme Yapılabilecek!

Mark Zuckerberg’in Facebook’a ait tüm uygulamaları bir araya getirme hedefi kapsamında yeni bir hizmet daha hayata geçirildi.

14 Kasım 2019 Perşembe 15:49
WhatsApp ve Instagram’dan Ödeme Yapılabilecek!

Sosyal medya devi Facebook, yeni ödeme hizmeti Facebook Pay’ı geçtiğimiz gün tanıttı. Bu hizmet sayesinde artık Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram üzerinden ödeme yapmak mümkün hale gelecek.

Facebook Pay’e debit kart veya kredi kartı bilgileri eklenebilecek ve kullanıcılar bu hizmetin Facebook’a ait diğer uygulamalarla uyumlu olmasını istediklerinde bunu da seçebilecekler. Facebook Pay ilk etapta sadece Facebook ve Messenger üzerinden kullanılabilecek. Bağış kampanyalarına para gönderme, oyun içi satın almalar, etkinlik biletleri, kişiden kişiye para transferi ve Facebook Marketplace’den sayfa seçimi ödemeleri yapılabilecek. Henüz net tarihi açıklanmasa da Facebook Pay, Instagram ve WhatsApp üzerinden de ileride kullanılabilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

(BSHA)

Son Güncelleme: 14.11.2019 15:53
Anahtar Kelimeler:
whatsapp ınstagram dan ödeme yapılabilecek
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