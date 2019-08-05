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WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor

WhatsApp ve Instagram, Facebook bünyesinde bulunan iki ayrı şirket ve ayrı birer girişim olarak kurulup büyük kitlelere ulaşmaya başaran platformlar. Facebook'un farklı tarihlerde satın aldığı bu iki platform çok yakında isim değiştirecek.

WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor

WhatsApp ve Instagram, Facebook bünyesinde bulunan iki ayrı şirket ve ayrı birer girişim olarak kurulup büyük kitlelere ulaşmaya başaran platformlar. Facebook'un farklı tarihlerde satın aldığı bu iki platform çok yakında isim değiştirecek.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:21
WhatsApp ve Instagram'ın ismi değişiyor

WhatsApp ve Instagram üzerinde isim değişikliği yapılacak. Facebook'un satın almasıyla birlikte yeni bir sürece giren iki platformdaki isim değişikliği, sadece isimlerine Facebook isminin eklenmesiyle gerçekleşecek.

Yani şirket, ilerleyen haftalarda WhatsApp'ı 'WhatsApp from Facebook', Instagram'ı ise 'Instagram from Facebook' olarak değiştirmeyi planlıyor. 

Hürriyet'in aktardığına göre Facebook yetkililerinin The Information'a yaptıkları kısa açıklama şu şekilde:

"Facebook'un birer parçası olan hizmet ve uygulamalar konusunda artık daha açık olmak istiyoruz."

Söz konusu isim değişiklikleri, sadece uygulama mağazalarında görünecek.

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whatsapp ınstagram ın ismi değişiyor
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