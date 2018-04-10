Whatsapp ve İnstagram'dan Sonra Facebook'a Yeni Özellik

Mark Zuckerberg'in mesajlarını gizli olarak silmesinin ortaya çıkmasından sonra Facebook messenger'da mesajların iki taraftan da silme özelliğini getirmeye hazırlanıyor.

Cambridge Analytica skandalı ortaya çıktığından bu yana zor günler geçiren Facebook'un başı beladan kurtulmuyor. Facebook'un sahibi Zuckerberg'in Facebook üst düzey yöneticileriyle yaptığı yazışmaların silindiği ortaya çıkmıştı. 2010 yılında Zuckerberg ile mesajlaşmaların her iki taraftan da kaybolduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili özellik şirket tarafından da doğrulandı. Facebook'tan yapılan açıklamada, "Sony Pictures'ın e-postaları 2014'te hacklenince yöneticilerimizin iletişimini korumak adına çeşitli değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bunlar, Mark'ın mesajlarındaki mesajlaşma süresini sınırlandırmayı da içeriyordu. Mesajları korumak için yasal yükümlülüklerimize tam olarak uyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Whatsapp ve İnstagram'da olan mesajları her iki taraftan da silme özelliğinin yakın zamanda Facebook Messenger'a da entegre edilmesi bekleniyor. Facebook özelliğin ne zaman yayına alınacağınıysa henüz açıklamadı.

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