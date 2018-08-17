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WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, sosyal medyada 'WhatsApp'ın ücretli olacağı' şeklinde dolaşan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Whatsapp'ın ücretli olacağıyla ilgili dolaşan bilgilerin yanlış olduğunu belirten Rahmi Aktepe, "Anlık mesajlaşma uygulaması vatandaşlara ücretsizdir. WhatsApp tarafından şirketler için özel olarak geliştirilen WhatsApp Business uygulaması ücretli." açıklaması yaptı.

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WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, sosyal medyada 'WhatsApp'ın ücretli olacağı' şeklinde dolaşan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Whatsapp'ın ücretli olacağıyla ilgili dolaşan bilgilerin yanlış olduğunu belirten Rahmi Aktepe, "Anlık mesajlaşma uygulaması vatandaşlara ücretsizdir. WhatsApp tarafından şirketler için özel olarak geliştirilen WhatsApp Business uygulaması ücretli." açıklaması yaptı.

17 Ağustos 2018 Cuma 20:49
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, sosyal medyada 'WhatsApp'ın ücretli olacağı' şeklinde dolaşan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Whatsapp'ın ücretli olacağıyla ilgili dolaşan bilgilerin yanlış olduğunu belirten Rahmi Aktepe, "Anlık mesajlaşma uygulaması vatandaşlara ücretsizdir. WhatsApp tarafından şirketler için özel olarak geliştirilen WhatsApp Business uygulaması ücretli." açıklaması yaptı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarda, WhatsApp'ın kişiler ve işletmelerin birbirleriyle iletişim kurmasına yardımcı olacak yeni araçlar geliştirdiğini ve geliştirmeye devam ettiğini belirterek bu çerçevede sosyal medyada sürekli olarak WhatsApp'ın ücretli olacağına ilişkin bilgilerin dolaştığını söyledi.

Whatsapp'ın ücretli olacağını söyleyen bu yanlış bilgilerin internet ortamında bilgi kirliliğine yol açtığına vurgu yaparak firmalar için yeni geliştirilen "WhatsApp Business" uygulamasının hayata geçirilmesiyle bir işletmeyi aramak veya e-posta göndermektense işletmeyle sohbet etmenin çok daha hızlı ve daha kolay olduğunu bildirdi.

Müşterileriyle iletişim kurarken daha güçlü araçlara ihtiyaç duyan işletmeler tarafından kullanılabilen bu hizmetin ücretli olduğunu dile getiren Rahmi Aktepe, şunları söyledi;

"WhatsApp'tan yapılan açıklamaya göre, bu hizmet, şirketin para kazandıran ilk kurumsal ürünü. WhatsApp Business hizmeti kapsamında WhatsApp işletme API, işletmelerin 24 saate kadar ücretsiz olarak müşterilerden gelen mesajlarını yanıtlamasına izin verecek. Bu süreden sonra ülkelere göre değişecek sabit ücret tahsil edecek. Sosyal medyada belirli aralıklarla WhatsApp'ın ücretli olacağına ilişkin kirli bilgiler dolaşıyor. Bu bilgiler yanlış. Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp vatandaşlara ücretsiz. WhatsApp tarafından firmalar için geliştirilen WhatsApp Business uygulaması ücretli."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
whatsapp ücretli mi oluyor açıklama geldi
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Aday 2 saat önce

Zamanında ICQ ücretli mi oldu?
Msn messenger ücretli mi oldu?
Unuttunuz dimi bunları
Whatsapp da ücretli olamaz, olursa kimse kullanmaz ve yerine biri bedavasını çıkarır ve whatsapp tarih olur.
Bırakın böyle haberleri

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