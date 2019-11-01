WhatsApp'ta parmak izi dönemi resmen başladı

WhatsApp'ın daha önce iOS platformunda aktif hale getirdiği parmak izi teknolojisi bu kez Android cihazlara da geldi.

WhatsApp, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği parmak izi teknolojisin aktif hale getirdi. Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak izini vermek durumunda olacak. Elbette parmak izi ayarını aktif hale getiren kullanıcılar için bu durum geçerli olacak.



Daha da önemlisi WhatsApp Android uygulaması cihazın kendisi kilitli değilken bile kilitlenebiliyor. Uygulama ayarlarında Gizlilik kısmına girdiğinizde Parmak İzi kilidi seçeneğini görebiliyorsunuz. Buradan parmak izi kilidini açarken ayrıca anlık, 1 dakikalık veya 30 dakikalık bekleme süreleri belirleyebiliyorsunuz.

Ayrıca parmak izi kilidi devredeyken bildirimlerde WhatsApp mesajlarının gönderen ve içerik kısmının gösterilmesini isterseniz bunu da seçebiliyorsunuz. Bu açıksa diğer kişiler de WhatsApp kilitli olsa bile mesajlarınızın içeriğini ön izleyebiliyor.



iOS'ta aktif olarak kullanılabilen yüz tanıma teknolojisi ise Android cihazlarda halen kullanılamıyor.