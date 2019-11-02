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Whatsapp'ta IOS'tan Sonra Android'e de Geldi! Bomba Özellik!

WhatsApp, bir süredir beta olarak test ettiği parmak izi işlevini tüm Android kullanıcılarına açmaya başladı. iPhone'dan yaklaşık 8 ay sonra Android'e gelen işlev, biyometrik güvenlik işlevlerini Android kullanıcılarına sunuyor. WhatApp'ın Android sürümü, iOS sürümünden aylar sonra beklenen önemli özelliğe kavuştu!

Whatsapp'ta IOS'tan Sonra Android'e de Geldi! Bomba Özellik!

WhatsApp, bir süredir beta olarak test ettiği parmak izi işlevini tüm Android kullanıcılarına açmaya başladı. iPhone'dan yaklaşık 8 ay sonra Android'e gelen işlev, biyometrik güvenlik işlevlerini Android kullanıcılarına sunuyor. WhatApp'ın Android sürümü, iOS sürümünden aylar sonra beklenen önemli özelliğe kavuştu!

02 Kasım 2019 Cumartesi 06:07
Whatsapp'ta IOS'tan Sonra Android'e de Geldi! Bomba Özellik!
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'Parmak izi kilidi' işlevi, WhatsApp'ın Android'deki 2.1.222 sürümüyle birlikte geliyor ve iOS'taki WhatApp'a benzer bir güvenlik yeteneği sunuyor. iPhone kullanıcıları, WhatsApp için Touch ID ve Face ID desteğinden faydalanabiliyordu.

Chip.com.tr'nin aktardığına göre, Android'e gelen destek ise yalnızca parmak iziyle oturum açmaya izin veriyor. Firma, yüz ile kilit açma işlevinin gelecekte Android'e gelip gelmeyeceğine dair bir ipucu vermedi.

İşlev etkin hale getirilince telefonu eline geçiren başkaları, WhatsApp'ı açıp kolayca mesajlara bakamıyor.

Bunun için kayıtlı parmak izi taraması gerekiyor ancak gelen WhatsApp aramalarına parmak izi taratmadan da yanıt verilebiliyor.

WhatApp'ın Android sürümü, iOS sürümünden aylar sonra beklenen önemli özelliğe kavuştu!

"Parmak izi kilidi" işlevi, WhatsApp'ın Android'deki 2.1.222 sürümüyle birlikte geliyor ve iOS'taki WhatApp'a benzer bir güvenlik yeteneği sunuyor. iPhone kullanıcıları, WhatsApp için Touch ID ve Face ID desteğinden faydalanabiliyordu. Android'e gelen destek ise yalnızca parmak iziyle oturum açmaya izin veriyor. Firma, yüz ile kilit açma işlevinin gelecekte Android'e gelip gelmeyeceğine dair bir ipucu vermedi.

İşlevi etkin hale getirdiğinizde telefonunuzu eline geçiren başkaları, WhatsApp'ı açıp kolayca mesajlarınıza bakamıyor. Bunun için kayıtlı parmağınızı taraması gerekiyor ancak gelen WhatsApp aramalarına parmağınızı taratmadan cevap verebiliyorsunuz.

Parmak izini etkinleştirmek için Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Parmak izi kilidi yolunu izleyin ve Parmak izi ile kilidi aç ayarını etkin hale getirip, parmak izinizi doğrulayın. WhatsApp'ın ne kadar süre sonra parmak izini etkin hale getireceğini de belirleyebiliyorsunuz (hemen, bir dakika sonra veya 30 dakika sonra).

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 02.11.2019 06:17
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