Whatsapp Para Ödülü Dağıtacak! Miktar Belli Oldu!

Dünyanın en sık kullanılan mesajlaşma platformu Whatsapp, 50 bin dolara varan para ödülü dağıtmaya hazırlanıyor. Sosyal medya devi Facebook tarafından satın alındıktan sonra sık sık güncellemeler ve yeniliklerle gündeme gelen Whatsapp bu sefer platforma entregre ettiği yeni bir özellikle değil ödül programıyla gündeme geldi.

1.5 milyar aktif kullanıcıya sahip olduğu belirtilen mesajlaşma servisi Whatsapp yanlış bilgiler ile mücadele için önemli bir adım attı. Yanlış bilgilendirme ile ilgili konuları araştırmak isteyenler için Whatsapp ödül programı start alıyor. Şirket araştırmaları teşvik etmek için her projeye 230 bin liraya kadar para ödülü verecek. Programa dahil olmak isteyenlerin başvuruları, Whatsapp araştırma ekibi tarafından incelenceek ve şirket dışından uzmanların da görüşleri alınarak destek ödemeleri yapılacak.

Detaylı bilgilendirme ileri tarihlerde Whatsapp tarafından yapılacak.