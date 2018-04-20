Whatsapp Kullanıcıları Dikkat! Dolandırıcıların Virüs Tuzağı Büyüyor

Whatsapp büyük bir dolandırıcılık şebekesiyle karşı karşıya. Whatsapp'taki milyonlarca kişiye ulaşan Martinelli isimli bir video hakkında Whatsapp'dan yapılan bilgilendirme büyük bir bilgi hırsızlığını ortaya çıkardı.

Whatsapp , Martinelli isimli bir video ile son bir yıldır çalkalanıyor. Videonun irüs içerdiğine dair türlü türlü mesajlara maruz kalan Whatsapp kullanıcıları söz konusu videoyu hiç bir zaman göremedi, çünkü o video hiç bir zaman olmadı. Uzmanlar, Martinelli adındaki videonun koca bir yalan olduğunu, Martinelli için atılan uyarı mesajlarınınsa dolandırıcıların kullanıcı bilgilerini çalmak için kurduğu bir tuzak olduğunu belirtti.

VİRÜS VAR DİYEREK KORKUTUP, DOLANDIRIYORLAR

Uzmanlar Dolandırıcılar tarafından 'Martinelle'den korunun, bu mesajı herkese yayın' şeklinde gönderilen ve söz konusu mesajda 'Martinelli'den korunmak için Whatsapp gold' yüklenmesi istenen mesaja karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiği, bu tür mesajlara itibar edilmemesi ve kesinlikle linklere tıklanılmaması gerektiğini söylüyorlar.

KPSSCAFE - ANKARA