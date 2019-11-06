Whatsapp Kullananları Sevindirecek Özellik Geldi!

Biliyorsunuz WhatsApp içerisinde bir grup altyapısı yer alıyor. İşte bu altyapıda uzun süre çok can sıkan bir durum bulunuyordu. Hatırlarsınız daha önce kişiler sizi hiçbir şekilde izin almadan bir gruba ekleyebiliyordu. Daha sonra getirilen bir özellik tam da bu durumu engelledi. Firma “Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar” bölümüne üç farklı seçenek ekledi. Burada sunulan son seçenek sayesinde kimse sizi bir gruba dahil edemiyor, ikinci seçenekte sadece hesaba ekli kişilerin sizi gruplara ekleme izni bulunuyordu. İlk seçenekte ise herkes sizi normalde olduğu gibi herhangi bir gruba dahil edebiliyordu. İşte bu seçeneklere bir “özelleştirme” imkanı dahil edildi. Herkes için yakında başlayacak (Her cihazda henüz yok) yeni dönemde artık, sadece belirlediğiniz kişilerin sizi herhangi bir gruba ekleme yetkisi bulunuyor. Bu gerçekten oldukça faydalı görünüyor. Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Gruplar yoluna eklenen yeni seçenek sayesinde WhatsApp grup katılımlarını sadece güvendiğiniz arkadaşlarınıza ya da aile bireylerine indirgeyebiliyorsunuz.

WhatsApp için kısa süre önce de çok güzel bir özellik gelmişti

Uygulamaya geçen hafta iOS sonrası Android tarafında da parmak izi üzerinden güvenlik sistemi geldi. iOS tarafında hem Touch ID hem de Face ID ile çalışan özellik, Android tarafında uygulamayı parmak iziyle kilitlemenize imkan tanıyor. Böylece telefonunuzu alan kişiler parmak iziniz olmadan hiçbir içeriğe ulaşamıyor. Uzun süredir betası süren özellik, kilitli durumda gelen çağrılara cevap vermenize imkan tanıyor. Yani çağrı geldiği zaman parmak izi kilidiyle uğraşmak gerekmiyor.

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