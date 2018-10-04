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WhatsApp Kullananlara Üzücü Haber!

WhatsApp üzerinden para kazanma planları için harekete geçen Facebook, 2019’da Apple ürünlerinde kullanılan İOS işletim sistemlerinde yüklü olan Whatsapp kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak.

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WhatsApp Kullananlara Üzücü Haber!

WhatsApp üzerinden para kazanma planları için harekete geçen Facebook, 2019’da Apple ürünlerinde kullanılan İOS işletim sistemlerinde yüklü olan Whatsapp kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:58
WhatsApp Kullananlara Üzücü Haber!

WhatsApp’ın Yeni sahibi Facebook, 2019’da WhatsApp İOS uygulamasında reklam göstermeye başlayacak. Mesajların şifrelendiği uygulamada, reklamların kişiye özel nasıl sunulacağı hala gizemini koruyor.

ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ KIRILACAK

WABetaInfo tarafında aktarılan bilgiye göre, Facebook’un önünde iki seçenek var; ya WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliği kırılarak kullanıcıların dijital kimliği oluşturulacak, veya WhatsApp kullanıcıları uygulaması Facebook hesapları ile eşleştirecek. Bu şekilde WhatsApp kullanıcıları, Facebook verilerine göre WhatsApp’ta reklam görecekler.

TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Her geçen gün güvenilirliği tartışılan Facebook’un, WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliğinin kırması tepkileri üzerine çekerken, Facebook hesabı olmayanların da ne yapacağı belli değil.

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Son Güncelleme: 04.10.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
whatsapp kullananlara üzücü haber
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Baharr 2 saat önce

Reklâmlar çıkmaya başladı bile . Bende acaba bi yerde bildirim izni falan mi yaptım da benden izinsiz çıkıyor bu reklamlar diyodum . Bi kaç kez çıkınca sinirlendim daha fazla maruz kalınca napıcaz bilmiyrm

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