WhatsApp Kullananlara Üzücü Haber!

WhatsApp’ın Yeni sahibi Facebook, 2019’da WhatsApp İOS uygulamasında reklam göstermeye başlayacak. Mesajların şifrelendiği uygulamada, reklamların kişiye özel nasıl sunulacağı hala gizemini koruyor.
ŞİFRELEME ÖZELLİĞİ KIRILACAK
WABetaInfo tarafında aktarılan bilgiye göre, Facebook’un önünde iki seçenek var; ya WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliği kırılarak kullanıcıların dijital kimliği oluşturulacak, veya WhatsApp kullanıcıları uygulaması Facebook hesapları ile eşleştirecek. Bu şekilde WhatsApp kullanıcıları, Facebook verilerine göre WhatsApp’ta reklam görecekler.
TEPKİLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Her geçen gün güvenilirliği tartışılan Facebook’un, WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliğinin kırması tepkileri üzerine çekerken, Facebook hesabı olmayanların da ne yapacağı belli değil.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Reklâmlar çıkmaya başladı bile . Bende acaba bi yerde bildirim izni falan mi yaptım da benden izinsiz çıkıyor bu reklamlar diyodum . Bi kaç kez çıkınca sinirlendim daha fazla maruz kalınca napıcaz bilmiyrm