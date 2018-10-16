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Whatsapp Kullananlara Güzel Haber!

WhatsApp kullanıcılarının dikkatine... Whatsapp 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

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Whatsapp Kullananlara Güzel Haber!

WhatsApp kullanıcılarının dikkatine... Whatsapp 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!

16 Ekim 2018 Salı 10:50
Whatsapp Kullananlara Güzel Haber!

WhatsApp kullanan milyonlarca kişiye güzel bir haberimiz var. Facebook bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp bir süre önce kullanıcılarının hizmetine sunduğu mesajı geri al özelliğinin kullanım süresini uzattı. Artık WhatsApp kullanıcıları 1 saat değil 13 saati aşkın bir süre sonra bile gönderdiği bir mesajı kolay bir şekilde silebilecek.

WHATSAPP MESAJI GERİ AL ÖZELLİĞİ

WhatsApp 'mesajı geri al' özelliğiyle Whatsapp kullananları oldukça çok sevindirek bir karara imza attı. 2017 yılında tanıtılan ” Herkesten Sil ” özelliği ile kullanıcıların attığı bir mesajı hem kendi telefonundan hem de karşı taraftan silmesini mümkün hale getirilmişti. Bugün yaşanan gelişme ile birlikte WhatsApp mesaj silme süresini uzattığını ortaya çıkardı.

WHATSAPP MESAJI SİL SÜRESİ UZATILDI

Whatsapp'ta yanlışlıkla attığı mesajı geri çekmek  veya gönderdiği mesajdan pişman olup silmek isteyenlerin bu işlemi en geç 1 saat 8 dakika 16 saniye içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyordu. Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp kullanıcılardan gelen talepleri değerlendirdikten sonra bu özellikte sessiz sedasız değişikliğe gittiği tespit edildi.

Whatsapp uygulamanın iOS için yayınladığı yeni beta sürümünde süreyi 13 saat 8 dakika 16 saniye seviyesine çıkardığı tespit edildi. Henüz mesajlaşma platformunun resmi internet sitesinde bu değişiklik hakkında henüz bir detaya yer verilmiyor. Uzmanlar değişikliğin şuan için sadece İOS'ta olduğunu kısa süre sonra Android'e de geleceğini tahmin ediyor.

Kaynaklar; (DHA)

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Son Güncelleme: 16.10.2018 12:26
Anahtar Kelimeler:
whatsapp kullananlara güzel haber
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