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Whatsapp, Instagram ve Facebook yine çöktü

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve Whatsapp uygulamalarına dünya genelinde erişim problemi yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Whatsapp, Instagram ve Facebook yine çöktü

Sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve Whatsapp uygulamalarına dünya genelinde erişim problemi yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:16
Whatsapp, Instagram ve Facebook yine çöktü

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor.

Aksaklığa neyin sebep olduğu ve sorunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

ABD'li internet devi Facebook, fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram'ı 2012'de, mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katmıştı.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 17.07.2019 15:29
Anahtar Kelimeler:
whatsapp ınstagram facebook yine çöktü
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