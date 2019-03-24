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WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı !

WhatsApp'a gelen yeni özellik çok konuşulacak. İşte milyonlarca Whatsapp kullanıcısını yakından ilgilendiren gelişme.

WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı !

WhatsApp'a gelen yeni özellik çok konuşulacak. İşte milyonlarca Whatsapp kullanıcısını yakından ilgilendiren gelişme.

24 Mart 2019 Pazar 20:25
WhatsApp'ın bomba özelliği ortaya çıktı !

WhatsApp'a bu sabah yeni bir özellik geldi. WhatsApp'ta kullanıcılar atılan mesajın üzerine bir süre basılı tutunca, 'İletildi' mesajını görüyor.

ATTIĞINIZ MESAJ KAÇ KEZ 'İLETİLDİ'

WhatsApp uygulamasına eklenen yeni özellik ile birlikte bir mesajın kaç defa iletildiğini görebileceksiniz. Yani atılan mesaj attığınız kişi dışında başkalarıyla da paylaşıyor mu görebileceksiniz.

BETA SÜRÜMÜ KULLANIMDA

Beta sürümü kullanımda olan bu özelliğin sahte haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla geliştirildiği düşünülüyor.

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