Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 10°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
100525
ALTIN
274.401
DOLAR
5.7519
STERLIN
7.4197
EURO
6.3713
Türkiye Vagon Sanayi (TÜVASAŞ) personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Facebook'un Logosu Değişti! İşte Yeni Logo!
KPSS sınavında nasıl başarılı olabilirim?
Migros ilköğretim mezunu 900 personel alacak! İşte kadrolar
Konut ve Çeyiz Hesabından Sonra Yeni Hesap Geliyor! Araç Alacaklara Müjde! Devlet Katkı Verecek!

WhatsApp ile Netflix arasında iş birliği!

Artık Netflix tanıtımları, WhatsApp sohbet pencereleri içinde de oynatılabilecek. Böylece arkadaşlar, dizi ve film tanıtımlarını beraber izleyebilecekler.

WhatsApp ile Netflix arasında iş birliği!

Artık Netflix tanıtımları, WhatsApp sohbet pencereleri içinde de oynatılabilecek. Böylece arkadaşlar, dizi ve film tanıtımlarını beraber izleyebilecekler.

05 Kasım 2019 Salı 21:29
WhatsApp ile Netflix arasında iş birliği!

Şimdilik sadece en son version iOS kullanıcıları için geçerli olan özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları uygulamadan çıkmadan gönderilen tanıtım linklerini seyredebilecekler.

Donanım Günlüğü'nde yer alan habere göre WhatsApp bu özelliği resmen duyurmuş değil ancak iOS kullanıcıları özelliğin çalışmaya başladığını teyit ediyorlar. Öte yandan Netflix ve WhatsApp’ın Android üzerindeki çalışmaları da bitirince duyuru yapacağı tahmin ediliyor.

Ancak bu özellik sadece tanıtımları içeriyor. Kullanıcılar dizileri ve filmleri seyretmek istediğinde yine Netflix uygulamasını açmak zorunda kalacaklar.

WhatsApp geçtiğimiz yıl da Instagram ve Facebook videolarının uygulama içinden seyredilmesini mümkün kılmıştı. Ancak WhatsApp, Facebook ve Instagram ile aynı ekosistemin uygulaması.

Farklı ve potansiyel olarak rakip bir şirketin video içeriklerini oynatmada kolaylık sağlaması ise şaşrtıcı bir gelişme. Yine de kullanıcılarını uygulama içinde tutmak adına önemli bir adım olduğu da inkar edilemez.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2019 21:34
Anahtar Kelimeler:
whatsapp netflix birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adobe, yapay zekalı Photoshop Camera'yı erken erişime açtı
Adobe, yapay zekalı Photoshop Camera'yı erken erişime açtı
Apple, önceden ceza verdiği Türk gencine bu sefer bulduğu açık için teşekkür etti
Apple, önceden ceza verdiği Türk gencine bu sefer bulduğu açık için teşekkür etti
Facebook'un Logosu Değişti! İşte Yeni Logo!
Facebook'un Logosu Değişti! İşte Yeni Logo!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim